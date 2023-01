Cragno a Milano, l’agente vuota il sacco: “Ne abbiamo parlato…”

Alessio Cragno è sempre più vicino a lasciare il Monza. E una squadra sembra essere ormai fortemente interessata al calciatore in questo calciomercato.

Alessio Cragno e il Monza: un matrimonio destinato terminare nel giro di qualche giorno. L’estremo difensore, infatti, non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare e questo apre la possibilità ad un addio in breve tempo.

E proprio un eventuale passaggio di Cragno da Monza a Milano è stato argomento dell’intervista dell’agente del calciatore ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TV Play. Ecco le sue parole e quale potrebbe essere il futuro dell’ex Cagliari seguito sia da Inter che da Milan.

Calciomercato: Cragno a Milano, l’annuncio dell’agente

Dopo alcune stagioni da protagonista con la maglia del Cagliari, l’estremo difensore ha accettato una nuova sfida a Monza, ma per il momento i risultati non sono sicuramente positivi. L’estremo difensore, infatti, è sempre stato il vice di Di Gregorio e questo quasi certamente lo porterà a lasciare la squadra brianzola.

Nelle ultime ore si è parlato molto di un suo possibile trasferimento a Milano visto che sia Inter e Milan lo seguono in ottica calciomercato invernale e proprio il suo agente si è soffermato su questa possibilità.

In particolare, il procuratore del portiere ha confermato che c’è stata una chiacchierata con Massara in passato, ma poi il Milan ha fatto altre scelte. Le parole, quindi, sembrano chiudere per il momento a questa ipotesi, ma tutto può ancora succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro della situazione.

Sicuramente i rossoneri sono alla ricerca di un vice Maignan e il profilo dell’ex Cagliari è tra i papabili considerando la possibilità di arrivare in prestito. La situazione, però, al momento è bloccata per diversi motivi e sono in corso delle riflessioni utili a capire meglio se Cragno può essere l’uomo giusto oppure no.

Ultime Cragno: anche l’Inter sul giocatore

Il Milan non è l’unica squadra che segue Cragno in questo calciomercato invernale. Sul giocatore c’è anche l’Inter, che potrebbe alla fine lasciar partire Handanovic e prendere in prestito un portiere italiano che accetti il ruolo di vice Onana almeno fino al termine della stagione.

Naturalmente anche in casa nerazzurra sono in corso delle riflessioni visto che, almeno per il momento, nessuna decisione è ancora stata presa. Si tratta di due soluzioni che andrebbero molto bene al portiere e quindi la speranza è sempre quella di riuscire ad arrivare alla fumata bianca in questo senso.

Ma non possiamo escludere altre ipotesi visto che la sua permanenza in maglia Monza sembra essere molto complicata considerando il poco spazio trovato.