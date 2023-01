Milan: colpo dall’Atletico, è lui il sostituto di Leao

Il Milan sul calciomercato continua a cercare il possibile sostituto di Leao: l’occasione può arrivare dall’Atletico Madrid.

Il Milan continua la ricerca del sostituto di Rafael Leao. Il portoghese, in scadenza nel 2024, non ha ancora sciolto i dubbi sul prolungamento del contratto e quindi i rossoneri devono assolutamente individuare il nome giusto da regalare a Pioli.

E, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe pescare in casa Atletico Madrid in una delle prossime sessione di calciomercato per sostituire Leao. Si tratta di una opzione low cost per diversi motivi e per questo Maldini e Massara iniziano a ragionare seriamente su questa opzione. Difficile che si arrivi ad una fumata bianca a gennaio, più probabile un suo approdo in Italia direttamente a giugno.

Calciomercato Milan: colpo dall’Atletico, ecco chi arriva

Sarà un calciomercato estivo sicuramente molto particolare per i colori rossoneri. Il mancato rinnovo di Leao quasi certamente porterà Maldini e Massara a privarsi del portoghese e, di conseguenza, si dovrà individuare il giusto giocatore per consentire a Pioli di avere a disposizione un altro elemento di qualità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il nome sul taccuino del Milan in vista del prossimo calciomercato estivo per sostituire Leao è quello di Carrasco. Il belga non sembra più rientrare nei piani di Simeone e da qui sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un passaggio in Italia in estate.

Si tratta di un calciatore di qualità e che andrebbe a prendere di diritto il posto nell’undici titolare visto che stiamo parlando di un elemento di qualità. Naturalmente il suo arrivo, considerando anche la valutazione di mercato, è strettamente legato alla partenza di Leao. Quindi non sono previsti particolari assalti nel giro di poco tempo, ma i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane in questo senso potrebbero esserci importanti novità. La questione Leao, infatti, è chiamata a risolversi nel giro di poco tempo visto che in casa Milan non c’è nessuna intenzione di prolungarla.

Ultime Carrasco: la valutazione dell’Atletico Madrid

La valutazione dell’Atletico Madrid per Carrasco si aggira intorno ai 40 milioni di euro e per questo motivo il Milan ci pensa per il calciomercato estivo. Si tratta di una cifra non elevata e quasi certamente consentirebbe ai rossoneri di acquistare anche un altro giocatore di livello con i soldi della cessione di Leao.

I ragionamenti sono in corso ed entreranno nel vivo solamente dopo una eventuale partenza del portoghese. Per il momento, infatti, le possibilità sono ancora tutte sul tavolo e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione e capire meglio il futuro dei giocatori menzionati in precedenza.