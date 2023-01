Milan, Maldini e Massara scatenati: colpo dal PSG

Maldini e Massara sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato, un nuovo innesto innesto per il Milan a gennaio.

Obiettivo rimonta scudetto. Il Milan di Stefano Pioli ha le idee chiare e la sua corsa per riuscire a riprendere il Napoli di Luciano Spalletti, ripartirà dalla sfida alla Salernitana di Davide Nicola, che si giocherà domani alle 12:30. Il Diavolo aprirà il nuovo turno di Serie A, dopo la lunga pausa per il Mondiale. Quasi due mesi di stop, per preparare al meglio la seconda parte di stagione.

Gli azzurri hanno 8 punti di vantaggio sui rossoneri, ma il Milan non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Pronto a sfruttare gli eventuali passi falsi di Di Lorenzo e compagni. I rossoneri però dovranno fare i conti con gli acciaccati e gli infortunati. In attacco praticamente obbligata la scelta di Giroud, mentre in porta spazio a Tatarusanu, in attesa del rientro di Mike Maignan.

Calciomercato Milan: Vasquez più Sergio Rico

Ma in casa rossonera il tema del portiere è sempre molto caldo e al centro dell’attenzione. A Milano è sbarcato Devis Vasquez, giovane estremo difensore colombiano. Acquistato dal Guaranì a fronte di un’offerta da 500mila dollari, metà al ragazzo, metà al suo ex club. Eppure questo non dovrebbe essere l’unico colpo tra i pali. Maldini e Massara, stando alla Gazzetta dello Sport, hanno messo nel mirino un altro portiere per questa sessione di calciomercato: Sergio Rico.

Lo spagnolo, di proprietà del PSG, a Parigi non gioca. Chiuso da Gigio Donnarumma ormai a tutti gli effetti un titolare fisso della squadra allenata da Galtier. Il secondo è Jesus Navas, spazi ridotto all’osso quindi e l’intenzione di andare a giocare altrove è sempre molto forte.

In estate il nome di Sergio Rico era stato accostato anche a un altro club della Serie A, la Lazio. I biancocelesti decisero di virare su altri nomi, Carnesecchi prima e Provedel poi, con l’ex Spezia (insieme a Luis Maximiano) nuovo acquisto per la squadra di Maurizio Sarri. Mesi dopo però la Serie A guarda ancora allo spagnolo per rinforzare la porta e questa volta sono i rossoneri.

Milan: Sportiello per l’estate, Sergio Rico idea per l’immediato

I contatti tra il Milan PSG sono già stati avviati, stando sempre alla stessa fonte. Un affare che potrebbe chiudersi con la formula del prestito e con Sergio Rico che potrebbe arrivare in Italia nelle prossime settimane. Maldini e Massara sono al lavoro per garantire a Pioli un nuovo innesto. Anche perché Tatarusanu non ha convinto il tecnico e l’ipotesi Sportiello sembra essere praticabile in estate. Mentre ai rossoneri servono rinforzi nell’immediato.

In ogni però il Diavolo è già all’opera, pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato: l’arrivo in Serie A di Sergio Rico. Ma contro la Salernitana dovrebbe scendere in il romeno.