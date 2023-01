Calciomercato: ritorna Nainggolan, c’è l’annuncio

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno in Italia in questa sessione di calciomercato: una squadra ha voglia di prenderlo. C’è l’annuncio.

Radja Nainggolan è pronto a tornare nella sua seconda casa. Dopo un periodo non fortunato sicuramente all’Anversa, il belga ha voglia di rilanciarsi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro migliore della situazione.

Sicuramente una squadra ha messo nel mirino Radja Nainggolan in questo calciomercato e presto ci potrebbe essere una proposta. Da parte del calciatore sicuramente la disponibilità c’è ed ora toccherà alla squadra riuscire a sciogliere tutti i dubbi e regalare il centrocampista al proprio tecnico per una seconda parte di stagione.

Mercato: ritorna Nainggolan, ecco con chi firma

Come detto in precedenza, l’esperienza di Nainggolan in patria non è assolutamente andata bene. L’Anversa ha deciso di chiudere quasi subito ed ora per lui l’unica possibilità è sicuramente quella di ritornare in Italia per cercare di rilanciarsi e provare a terminare una carriera che è stata sicuramente ricca di alti e bassi.

E il Cagliari per Nainggolan è una possibilità concreta in questo calciomercato. Ranieri non ha assolutamente chiuso la porta ad un ritorno in Sardegna del belga e ci sono delle riflessioni in corso per cercare di capire se questa operazione è fattibile.

Il ds Bonato ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TVPlay non ha assolutamente chiuso ad un ritorno di Radja. Ranieri in questi giorni valuterà con calma la rosa e poi prenderà una decisione anche sul centrocampista. Molto probabilmente il via libera arriverà e questo consentirà sicuramente ai sardi di chiudere un grande colpo per la serie cadetta.

Poi naturalmente toccherà al centrocampista riuscire a mettere in campo le prestazioni giuste per portare il Cagliari in Serie A oltre che per rilanciarsi dopo un periodo non facile. E sicuramente questa rappresenta forse l’ultima grande occasione per provare a terminare al meglio la carriera.

Ultime Nainggolan: pronto il sì al Cagliari

La possibilità Cagliari per Nainggolan in questo calciomercato invernale è reale considerando anche che il calciatore è pronto a dire sì a questa proposta. Si tratta, come detto, di un rapporto che va avanti ormai da diverso tempo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questo matrimonio potrà essere fatto di nuovo oppure no.

Come detto in precedenza, Ranieri si è preso del tempo per ragionare e trovare la giusta soluzione anche per il centrocampo. Nainggolan resta la prima opzione per cercare di fare il salto di qualità a centrocampo e, come detto, il giocatore non può permettersi di fare un altro errore.