Colpo Carnesecchi: va in una big, sgarbo alla Juve

Marco Carnesecchi continua ad essere l’obiettivo molto cercato in chiave calciomercato e una big è pronta a beffare la Juventus.

Dopo un inizio di stagione molto complicato, Marco Carnesecchi si è preso la Cremonese e la scena in Serie A. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate e molte squadre sono pronte a bussare all’Atalanta, proprietaria del cartellino.

In particolare una big potrebbe presentare una propria offerta già in questo calciomercato per concludere l’operazione Carnesecchi e anticipare la Juventus. Si tratta di un affare non semplice da concludere visto che la stessa Atalanta potrebbe decidere di aspettare la fine della stagione per alzare il prezzo, ma il portiere è pronto per una big.

Calciomercato: Carnesecchi in una big di A, Juve beffata

Il destino di Carnesecchi sembrava essere con i colori bianconeri, ma la situazione è in continuo divenire e non possiamo assolutamente escludere altre opzioni. In particolare una big ha messo nel mirino l’estremo difensore e starebbe ragionando sulla possibilità di bussare alla porta dell’Atalanta già da ora.

La Roma si candida ad essere la soluzione di calciomercato ideale per Carnesecchi considerando anche l’ormai certa partenza di Rui Patricio. I giallorossi sono pronti a puntare sull’estremo difensore scuola Atalanta, ma resta da convincere sia la squadra orobica che il calciatore ad accettare questa soluzione.

E proprio del futuro del portiere ha parlato uno che lo conosce molto bene come Ariedo Braida ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TV Play: “E’ ormai alla terza stagione con noi. Da qui sono passati giocatori che attualmente militano nelle big e sicuramente siamo tutti da scoprire. Carnesecchi sta facendo un percorso di crescita chiaro. Stiamo parlando di un portiere in gamba e molto serio, ma deve migliorare e maturare e per farlo deve giocare e naturalmente sbagliare. Ma stiamo parlando di un calciatore di primissimo livello e pronto a giocare in una big“. Parole che aprono ad una sua possibile nuova esperienza in una grande squadra.

Ultime Carnesecchi: sfida a due in Serie A?

Possibile sfida di calciomercato tra Roma e Juventus per Carnesecchi. Il Milan, infatti, ha scelto Sportiello come vice Maignan, la Lazio ha Provedel, l’Inter sembra andare su altri obiettivi e l’Atalanta non ha nessuna intenzione di trattenerlo.

Per questo motivo ipotizziamo un duello tra i bianconeri e i giallorossi per assicurarsi l’estremo difensore scuola orobica. Naturalmente la situazione può ancora cambiare in futuro e bisogna stare attenti a due squadre come Napoli e Fiorentina. Per il momento il portiere c’è, ma non possiamo escludere un sacrificio per assicurarsi uno dei portieri più forti in prospettiva che ci sono in Italia.