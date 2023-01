Super offerta Juve: il ‘sì’ è a un passo

La Juventus è al lavoro per il futuro, da Torino sono pronti a formulare una super offerta per un calciatore e il ‘sì’ sembra essere vicino.

Sta per tornare in campo la Juventus di Max Allegri. Domani ripartirà ufficialmente il campionato di Serie A e la Vecchia Signora sarà di scena allo ‘Zini’ contro la Cremonese, calcio d’inizio alle 18:30. Partita che misurerà subito le ambizioni dei bianconeri, che ritorneranno in campo, forti di una striscia vincente che ha portato cinque vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali di campionato.

Allegri però dovrà fare i conti con i dubbi di formazione e le defezioni date dagli infortuni, e quest’ultima non è una novità in questa stagione. E poi c’è sempre ‘l’effetto Mondiale’. Tante infatti le incognite dopo il lungo stop per Qatar 2022, in primis legate alle condizioni dei calciatori e poi c’è da capire se il richiamo di preparazione darà subito i suoi frutti.

Juventus, rinnovo Rabiot: Allegri non ha dubbi

Il tecnico bianconero, però, ha già una certezza: Adrien Rabiot. Allegri è tentato di schierarlo subito titolare, in mezzo al campo, contro la Cremonese. Nonostante un Mondiale giocato fino con la Francia e praticamente sempre da titolare. L’ex PSG è diventato un punto di riferimento per Didier Deschamps, così come per Allegri che non ha mai nascosto di apprezzare il ragazzo, stima ricambiata dal diretto interessato

Ma non solo perché il tecnico bianconero è anche il primo sponsor per la permanenza del francese a Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport. Rabiot ha il contratto in scadenza in estate ed è già libero di firmare con chi vuole e proprio per questo Max starebbe spingendo con la dirigenza per far proporre subito una nuova offerta al francese.

La Juventus, sempre secondo la stessa fonte, starebbe per offrire un contratto da 7 milioni di euro a stagione, come parte fissa. Più un milione di bonus, facilmente raggiungibili. Resta invece da capire quale sarà la cifra che il giocatore incasserà dopo la firma. Quando arrivò a Torino, nel 2019, per il ‘sì’ il francese incassò circa 10 milioni di euro.

I rapporti con mamma Veronique, che cura gli interessi del centrocampista, sono buoni e questo è senza ombra di dubbio il primo passo verso la fumata banca. Restano però sullo sfondo le squadre di Premier League, Chelsea e Newcastle su tutte. E proprio per questo Allegri ha deciso di premere sull’acceleratore, anche se non sono ancora arrivate offerte concrete.

Juventus, Allegri determinante per il rinnovo di Rabiot?

E proprio Max potrebbe essere un fattore determinante. L’allenatore della Juventus oggi se lo ‘coccola’, ma in passato quando il ragazzo era finito al centro delle critiche lo ha sempre difeso, conscio del valore di Rabiot. Lo ha aspettato e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro. Imprescindibile, uno dei migliori giocatori della Serie A, tanto da essere praticamente sempre titolare al Mondiale con la Francia.

Il rinnovo di Rabiot con la Juventus è entrato praticamente subito nella fase calda, Allegri non vuole rinunciare al suo pupillo.