Milan: addio inaspettato, tifosi furiosi

Addio inaspettato in casa Milan in vista del prossimo calciomercato: una big lo ha messo nel mirino e i tifosi rossoneri sono furiosi.

Il Milan si appresta ormai a ripartire per cercare il secondo Scudetto consecutivo, ma in queste ultime ore è iniziata a circolare una voce che sicuramente non sembra rendere felici i tifosi e allo stesso tempo Pioli.

Il calciomercato estivo potrebbe portare ad un addio inaspettato in casa Milan e diciamo che in questo momento inizia ad esserci del malcontento tra i tifosi rossoneri. Si tratta naturalmente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime ore, ma sicuramente ora la situazione sarà attenzionata con attenzione per capire cosa succederà in futuro.

Calciomercato Milan: addio inaspettato, se ne va a giugno

Se da una parte i rossoneri sono impegnati a cercare di centrare lo Scudetto, dall’altra Maldini e Massara sono chiamati a blindare diversi giocatori considerando anche che molti club li hanno messi nel mirino e sono pronti a fare pazzie per regalarli ai propri tecnici.

E’ il caso di Giroud finito tra gli obiettivi di calciomercato del Manchester United. Secondo quanto riferito dal Times, i Red Devils sono alla ricerca di un sostituto di Cristiano Ronaldo e in lista ci sarebbe anche l’attaccante transalpino. Si tratta di una opzione per giugno visto il contratto in scadenza con il Milan e diciamo che per adesso ci sarebbero stati solamente dei sondaggi visto che il calciatore non ha ancora sciolto i dubbi.

Bisogna precisare che il primo obiettivo della squadra inglese è sicuramente Joao Felix. In caso di fumata nera oppure di condizioni che non consentiranno al calciatore portoghese di restare alla corte di ten Hag, le attenzione dello United si sposterebbero in casa Milan e su Giroud in vista del calciomercato estivo. Un addio destinato a far infuriare i tifosi rossoneri visto che ormai il francese è diventato il vero idolo della Curva Sud e non solo.

Mercato: Giroud tra rinnovo e addio

Come detto, per il momento il Manchester United ha fatto un semplice sondaggio con Giroud per capire la disponibilità in vista del calciomercato estivo. Nessuna offerta oppure decisione da parte del francese.

La sua priorità resta sicuramente il Milan e c’è grande attesa per l’incontro decisivo per capire la fattibilità di questo prolungamento. L’attaccante continua a chiedere un rinnovo biennale mentre Maldini pensa ad uno più uno visto che, almeno per il momento, in casa rossonera non è cambiata la strategia.

Ora la palla passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se sposare questo progetto oppure cedere alle lusinghe arrivare direttamente dall’Inghilterra e dal Manchester United.