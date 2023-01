Milan: assenza last minute, salta la Salernitana

Brutte notizie in casa Milan in vista della Salernitana: assenza last minute e scelte obbligate per Pioli. Naturalmente le decisioni su chi scendere in campo saranno prese solamente a ridosso del match.

Il Milan è pronto a ripartire in campionato per cercare di conquistare il secondo Scudetto consecutivo, ma la trasferta di Salerno Pioli la affronterà in emergenza in difesa considerando i diversi infortunati.

Oltre a loro, il Milan deve fare i conti con una assenza last minute: il giocatore non partirà per la Campania e, di conseguenza, non sarà a disposizione per la sfida contro la Salernitana. Una brutta notizia per Pioli che sarà costretto a dover fare i conti con gli uomini contati in quel ruolo.

Milan: il giocatore non parte per la Campania, decisione ufficiale

Il Milan si prepara a partire per la Campania senza uno dei suoi big. Come riportato da calciomercato.com, la sua presenza era in forte dubbio ed alla fine Pioli ha deciso di lasciarlo a Milano per averlo a disposizione già dal weekend. Una notizia che complica un po’ i piani del tecnico visto che in quel ruolo è davvero in emergenza.

Il Milan contro la Salernitana non potrà contare su Kjaer, che resterà a Milano per smaltire qualche piccolo acciacco e recuperare la forma. Uno stop che complica non poco i piani dei rossoneri visto che Florenzi non è a disposizione, Calabria non gioca da mesi, Dest non ha convinto e Theo Hernandez è arrivato da poco a Milano dopo il Mondiale.

Questo significa che quasi certamente ci sarà Gabbia al centro con Tomori mentre Kalulu dovrebbe giocare a destra. Naturalmente molto dipenderà dalle condizioni di Calabria. Se il giocatore darà un riscontro positivo, allora la situazione ritornerebbe quasi alla normalità. Ricordiamo che si tratta di una sfida fondamentale per i rossoneri in chiave Scudetto e uscire dal campo senza punti rischia di complicare molto la strada per Hernandez e compagni.

Ultime Kjaer: il problema non preoccupa

L’infortunio di Kjaer comunque non preoccupa il Milan e la scelta di Pioli per la partita contro la Salernitana è stata precauzionale. Il difensore, infatti, sin dai Mondiali ha accusato dei piccoli problemi fisici e da qui la scelta di lasciarlo a Milanello per recuperare al meglio e naturalmente riuscire a contare su di lui in vista delle prossime partite di campionato e anche di Supercoppa.

Vedremo quando il danese potrà nuovamente ritornare a disposizione di Pioli e naturalmente aiutare il Milan in vista di una parte di stagione molto importante sia in chiave campionato e Supercoppa. Tutto quindi si deciderà nei prossimi giorni.