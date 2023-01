Calciomercato, c’è l’annuncio: Ikoné giocherà in Champions League

Calciomercato, Jonathan Ikoné è pronto a giocare la Champions League. Il calciatore francese ha ormai deciso il suo futuro.

Dopo un inizio di stagione sicuramente non facile, Ikoné si è preso in mano la Fiorentina attirando l’attenzione di diverse squadre e già nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi sondaggi per capire un eventuale trasferimento.

E proprio in ottica calciomercato in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante sul futuro di Ikoné: il francese giocherà la Champions League. Le idee sono sicuramente chiare e il calciatore inizia ad avere voglia di cimentarsi in una competizione importante per capire se davvero può ambire a trofei sicuramente di primo livello.

Mercato: Ikoné in Champions League, c’è l’annuncio

Il sogno di Ikoné è sicuramente quello di ritornare a giocare la competizione per club più importante a livello internazionale. L’esperienza in Italia gli sta servendo per completare il percorso di crescita e naturalmente anche cimentarsi in un campionato completamente diverso da quello transalpino. Ma ora è arrivato il momento di fare un ulteriore step anche a livello internazionale.

Il prossimo obiettivo di Ikoné, come detto, è quello di ritornare a disputare la Champions League e lui spera di farlo direttamente con la Fiorentina. A confermarlo è il procuratore del francese in un’intervista esclusiva ai microfoni di Fiorentinanews.com.

Il calciatore in Toscana si sta trovando molto bene e per il momento non c’è nessuna intenzione di lasciare la squadra allenata da Italiano. I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi per continuare il suo percorso di crescita e magari provare a dimostrare quella continuità che è mancata in questa prima parte di stagione. L’obiettivo, come detto in precedenza, è quello di proseguire, nonostante i diversi interessi di calciomercato, con la Fiorentina e giocare la Champions League con la squadra toscana. Un sogno che potrebbe diventare realtà anche grazie all’apporto e alle giocate dell’esterno transalpino.

Ikoné-Fiorentina: la storia d’amore continua

Il rapporto tra Ikoné e la Fiorentina non dovrebbe finire durante il calciomercato estivo. Le prestazioni del francese non sono passate inosservate da diversi club e in molti starebbero ragionando sulla possibilità di acquistare il transalpino al termine della stagione. Si tratterebbe di un colpo importane viste le caratteristiche e anche le qualità del calciatore.

Ma per il momento nelle sue intenzioni c’è quella di proseguire l’avventura alla corte di Italiano. Il procuratore ha confermato che a Firenze si trova molto bene ed è pronto a disputare la Champions League con questa maglia. Naturalmente una sua permanenza a lungo con la Fiorentina dipenderà molto dai risultati che si raggiungeranno e il prossimo biennio sarà fondamentale per capire le ambizioni dei diretti interessati.