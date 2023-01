Milan: lo sgarbo è servito, Mudryk in un’altra big di A

Mudryk potrebbe essere il colpo di calciomercato di una big di Serie A: lo sgarbo al Milan è ormai servito.

Dopo una stagione da protagonista con lo Shakhtar Donetsk, Mudryk è pronto al grande salto in Europa per provare a dimostrare le due qualità. Un passaggio sicuramente fondamentale per la sua carriera.

In passato vi abbiamo parlato di un forte interesse del Milan, ma un’altra big di A ha messo Mudryk tra i propri obiettivi di calciomercato e lo sgarbo ai rossoneri è pronto ad essere servito. Il sondaggio c’è stato, ora sono in corso tutte le riflessioni per capire la fattibilità dell’operazione e subito dopo sarà presentata la prima offerta ufficiale.

Calciomercato: Mudryk in Serie A, Milan beffato

Per Mudryk i prossimi mesi saranno fondamentali anche in chiave del suo futuro. L’attaccante dello Shakhtar Donetsk in queste ultime settimane è stata cercato da diverse big, ma il club ucraino non è assolutamente sceso dalla sua valutazione (si aggira intorno ai 100 milioni di euro) e per questo motivo non si tratta di una operazione semplice da concludere durante la sessione invernale.

Una difficoltà che potrebbe favorire molti club italiani, che sono pronti a piazzare il colpo solamente in estate. Il Milan da tempo segue da vicino Mudryk, ma anche il Napoli è sul calciatore e proprio i partenopei potrebbero fare lo sgarbo ai rossoneri in una delle prossime sessione di calciomercato.

A confermare l’interesse dei partenopei è stato Carlo Nicolini, vice ds dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di Calcio Napoli 24. Il dirigente della squadra ucraina ha svelato che gli azzurri hanno fatto un sondaggio sul calciatore e su altri tesserati come (Solomon, Trupin e Sudakov), ma senza presentare una proposta ufficile.

I ragionamenti sono in corso, ma una cosa è certa: anche il Napoli è sul talento dello Shakhtar Donetsk. Ed ora i partenopei potrebbero presentare una proposta importante e sbaragliare la concorrenza ed assicurarsi uno dei migliori talenti a livello europeo.

Ultime Mudryk: è sfida Premier-Serie A

L’interesse di calciomercato del Napoli per Mudryk sembra confermare una sfida tra Premier e Serie A. Sul calciatore, infatti, ci sono già Arsenal, Milan e altre squadre inglesi. Una operazione che i club britannici speravano di chiudere direttamente a gennaio, ma le cifre sembrano rimandare tutto in estate.

I Gunners, infatti, sono pronti ad arrivare fino a 60 milioni di euro, ma il club ucraino ne chiede almeno 90-100 per lasciarlo partire subito. Una cifra che, considerando i problemi economici di quasi tutti i club, sembra essere molto complicata da sborsare immediatamente e quindi questo consentirà alle squadre italiane di entrare in piena corsa per Mudryk.