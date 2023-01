Sorpresa Neymar: arriva in Serie A, tifosi entusiasti

Clamoroso colpo di scena per quanto riguarda Neymar: il brasiliano durante il calciomercato estivo potrebbe arrivare in Serie A. Le ultime.

Dopo un Mondiale non giocato ad alti livelli anche per un grave infortunio, Neymar è tornato in Francia con l’obiettivo di aiutare il PSG a raggiungere gli obiettivi oltre che naturalmente convincere il club a confermarlo al termine della stagione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il PSG è pronto a cederlo durante il calciomercato estivo ad un prezzo ‘scontato’ e la Serie A inizia a guardare con interesse a Neymar. Una notizia che sicuramente entusiasma tutti i tifosi e siamo certi che la vicenda sarà seguita con molta attenzione anche nelle prossime settimane.

Calciomercato: colpo di scena Neymar, arriva in Serie A

Il rapporto tra Neymar e il PSG in realtà non è mai decollato e diciamo che per il momento il calciatore è rimasto in Francia solamente per l’ingaggio e i costi dell’operazione. Ora, però, la situazione è completamente cambiata e non possiamo escludere un addio già al termine del campionato.

Una situazione che potrebbe consentire al Milan (o alla Juventus) di piazzare il colpo Neymar durante il calciomercato estivo. Il PSG, infatti, sarebbe pronto a lasciar partire il brasiliano per una cifra intorno ai 50 milioni di euro e a questo punto i rossoneri potrebbero decidere di lasciar partire Leao per arrivare all’ex Barcellona.

Lo stesso si può dire anche della Juventus, che sta ragionando se far partire Vlahovic per piazzare un colpo importante. Insomma due possibilità da non sottovalutare considerando anche il fatto che la Serie A ormai da tempo stuzzica Neymar. E non possiamo escludere neanche la possibilità dello scambio con uno dei due club italiani. Sia il serbo che Leao, infatti, sono giocatori che interessano fortemente ai francesi e i parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto il brasiliano per avere uno sconto e riuscire naturalmente a piazzare un colpo importante.

Ultime Neymar: le altre squadre interessate

Naturalmente Juventus e Milan non sono le uniche squadre interessate a Neymar in ottica calciomercato estivo. Dalla Spagna parlano anche di Chelsea, Manchester City e Newcastle sul giocatore e, di conseguenza, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più certo della situazione e naturalmente capire il futuro del brasiliano.

Per il momento la certezza è che il PSG è pronto a lasciarlo partire anche per una cifra inferiore rispetto a quella dei giorni scorsi. Una possibilità che l’Italia e la Serie A non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire e quindi sono pronti ad affondare il colpo se le notizie in arrivo dalla Spagna saranno confermate.