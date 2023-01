Juventus, bomba di mercato: Vlahovic può salutare. Scelto il sostituto

Vlahovic può salutare la Juventus questo rivelano gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. I bianconeri puntano un altro attaccante.

Arek Milik ha convinto tutti. Ha deciso lui la gara con la Cremonese, quella della ripartenza in campionato della Juventus. Una punizione al 91’ del polacco ha sbloccato la gara dello ‘Zini’ e con il sconfitta del Napoli a San Siro ora la vetta della classifica è più vicina per i bianconeri. Sette punti dividono la Vecchia Signora dagli azzurri, qualcosa d’ impensabile solo fino a qualche mese fa. Sette come le vittorie di fila, nelle ultime sette gare disputate dalla squadra di Max Allegri in Serie A.

L’ex Napoli si è rivelato un acquisto preziosissimo. Arrivato tra lo scetticismo generale in estate adesso si gode goal e fiducia di tutto l’ambiente. L’attaccante inoltre viaggia verso il possibile riscatto. Juventus e Marsiglia hanno fissato il riscatto a titolo definitivo della punta a 7 milioni di euro più due di bonus. I bianconeri ci pensano, in Francia sperano.

Juventus, incognita Vlahovic

Ma se una punta brilla, l’altra invece finora ha deluso. Dusan Vlahovic è sempre alle prese con l’infortunio, la pubalgia continua frenare il serbo, che dovrebbe ritornare in campo intorno alla metà di gennaio. Ma le sue condizioni saranno valutate giornalmente. Eppure quando è sceso in campo, tranne in rare occasioni, non mai riuscito a esprimersi a pieno e a tutto questo si aggiungo le voci di un possibile addio.

Piace in Inghilterra l’ex Fiorentina, non è un mistero. E la Juventus sta riflettendo sul suo futuro e gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal calciomercato danno qualche indizio in più, i bianconeri infatti stanno pensando a Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Il danese, infatti, è seguito con particolare attenzione dalla Vecchia Signora, come riporta Tuttosport, e l’ultima partita giocata con la Dea non fa che confermare le ‘ottime recensioni’ fin qui raccolte.

Non è partito titolare al ‘Picco’ l’ex Sturm Graz, Gian Piero Gasperini aveva puntato sulla coppia Lookman-Zapata, ma con l’infortunio del colombiano al 29’ del primo tempo è stato mandato in campo. Hojlund al dato il via alla rimonta nerazzurra segnando al 77’ della ripresa. Il pari poi è stato siglato in extremis da Pasalic al 92’.

Mercato Juve: l’attaccante del futuro

Più in generale però il danese sta ripagando alla grande l‘investimento estivo da 17 milioni di euro per portarlo in Italia. Arrivato in Serie A con alte aspettative si è guadagnato spazio a suon di buone prestazioni. Trovando anche due goal e un assist nelle 12 partite di campionato giocate. E ora le big, in special modo della Juventus guardano a lui, in ottica calciomercato, come l’attaccante del futuro, stando sempre alla stessa fonte.

Un potenziale di primissimo livello, se n’è accorto anche Gasp che lo sta facendo crescere senza mettergli sulle spalle tutto il peso dell’attacco dell’Atalanta. Quattro le partite da titolare con la Dea, 8 invece le apparizioni in campo, partendo dalla panchina. Come detto, però, la Juve ci pensa. Soprattutto se dovesse partire Dusan Vlahovic, in questo caso si attendono offerte, ma dovranno essere convincenti. La Vecchia Signora, infatti, non ha intenzioni di svendere il serbo.