Calciomercato: Kudus in Serie A, colpo da 45 MLN

A sorpresa Kudus potrebbe arrivare in Serie A durante il calciomercato estivo: si tratta di un colpo da 45 milioni di euro.

La Serie A si prepara ad accogliere una delle stelline mondiali: Kudus potrebbe arrivare nel nostro campionato nel giro di davvero poco tempo. L’Ajax, infatti, ha ormai perso le speranze di trattenerlo e una big è pronta a provarci.

Secondo quanto riferito dal Daily Star, l’Ajax ha fissato la valutazione di calciomercato di Kudus intorno ai 45 milioni di euro e una big di Serie A è pronta a provarci. Naturalmente le valutazioni sono in corso visto che stiamo parlando di un calciatore e di un prezzo importante, ma la trattativa presto potrebbe entrare nel vivo.

Mercato: Kudus arriva in Italia, lo prende una big

Kudus ha ormai deciso di lasciare l’Ajax per iniziare una nuova esperienza in un campionato sicuramente maggiormente competitivo. Il club olandese, nonostante il continuo pressing per rimandare tutto di un anno, si è arreso e da qui la decisione di fisare un prezzo importante anche se non elevato per la partenza del calciatore.

Una possibilità che il Milan non vuole farsi sfuggire nella prossima sessione estiva di calciomercato soprattutto con la partenza di Leao. Il portoghese, come ben sappiamo, non sembra essere destinato a restare alla corte di Pioli e da qui l’ipotesi di bussare alle porte dell’Ajax e capire la fattibilità di questa operazione.

Da parte degli olandesi nessun rifiuto al sedersi ad un tavolo. Le parti sono pronte a discutere per valutare meglio la fattibilità di questa operazione. Si tratta di un rinforzo importante soprattutto dopo la partenza di Leao e quindi sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se anche da parte del giocatore c’è voglia di sposare il nuovo progetto. Il tutto, però, entrerà nel vivo solamente dopo l’addio di Leao e quindi vedremo cosa potrà accadere nelle prossime settimane.

Ultime Kudus: il Milan la grande occasione per il salto di qualità

Il Milan rappresenta una grande occasione per Kudus anche in vista del calciomercato estivo. Il calciatore dell’Ajax, come detto già in precedenza, ha voglia di fare un salto di qualità e naturalmente i rossoneri rappresentano la chance per cimentarsi in un campionato più competitivo con un ruolo da assoluto protagonista.

Il Milan ha intenzione di puntare sul calciatore solamente dopo la partenza di Leao e per questo motivo bisognerà aspettare ancora alcune settimane per avere un quadro più chiaro della situazione. Una cosa è certa: i rossoneri sono interessati al calciatore dell’Ajax e presto ci potrebbero essere i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.