Calciomercato: sbarca in Italia, il giocatore ha deciso

Il calciomercato invernale potrebbe vedere un calciatore arrivare dalla Premier in Serie A: la decisione è stata ormai presa.

La sessione invernale deve ancora entrare nel vivo, ma le trattative sono in corso ormai da tempo e siamo certi che presto molte operazioni potrebbero entrare nel vivo nel giro in davvero poco tempo.

E in questa sessione di calciomercato un calciatore potrebbe sbarcare in Serie A dalla Premier. Si tratta di una sua decisione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Sicuramente la volontà è ben chiara e quindi vediamo cosa succederà in questi giorni di mercato che, come sempre, sono caratterizzate da trattative e affari.

Mercato: colpo in Serie A, arriva dal Brighton

Il nostro campionato guarda con molta attenzione alla Premier League e un calciatore, stando alle ultime indiscrezioni riportate da fichajes.net, ha comunicato al proprio club la sua volontà di lasciare la squadra per cercare di iniziare una nuova esperienza e magari sbarcare in Serie A per provare a mettersi in evidenza e dimostrare le sue qualità.

Molti club in Italia hanno messo nel mirino per questa sessione di calciomercato Trossard, giocatore ormai in uscita dal Brighton. Il club inglese sarebbe pronto a fare di tutto per riuscire a trattenere il belga, ma il calciatore non ha nessuna intenzione di proseguire l’avventura con la squadra di De Zerbi e a questo punto la Serie A è pronta ad aprire le porte al calciatore.

Juventus, Milan e Inter potrebbero decidere di affondare il colpo per poter strappare il calciatore alla squadra inglese. Sicuramente la presenza di De Zerbi potrebbe facilitare questa operazione anche se non sarà per nulla semplice trovare la giusta intesa. Il Brighton a questo punto apre ad una cessione definitiva considerando la volontà del calciatore, ma i club italiani pensano ad una operazione in prestito con un diritto o obbligo di riscatto.

Ultime Trossard: il calciatore ha le idee chiare

La Serie A resta una possibilità per Trossard sia in questa sessione di calciomercato che alla prossima. Il belga ha chiesto alla squadra di valutare con attenzione tutte le proposte in arrivo e da qui l’ipotesi di una nuova esperienza in Italia per cercare di fare un salto di qualità importante per ambire a traguardi diversi da quelli attuali.

Anche l’Atletico Madrid ha messo nel mirino il calciatore e quindi ci aspettiamo una vera e propria asta per assicurarsi il calciatore. Poi la decisione finale spetterà anche allo stesso calciatore, chiamato a prendere una decisione molto importante oltre che fondamentale per la sua carriera.