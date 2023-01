La Juve vincerà lo Scudetto: il motivo è già svelato

La Juventus è pronta a tornare a vincere lo Scudetto dopo due anni di stop: il motivo è stato svelato nelle ultime ore.

Dopo due anni sicuramente molto complicati, la Juventus in questa stagione è partita con l’obiettivo di tornare a vincere in Italia e in Europa. Se per il secondo traguardo la strada è in salita, per il primo ci sono buone possibilità.

E la vittoria dello Scudetto della Juventus per uno degli ex calciatori sembra essere ormai certa e il motivo è ormai svelato. Naturalmente, come ben sappiamo, l’ultima parola spetterà al campo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più certo rispetto a questi ultimi giorni.

“La Juventus vincerà lo Scudetto”, la previsione dell’ex calciatore

La prima parte di stagione della Juventus può essere sicuramente divisa in due: un inizio molto complicato (anche per gli infortuni ndr) e un finale di 2022 che ha permesso ai bianconeri di inanellare successi consecutivi e ritornare finalmente a recitare un ruolo da protagonista in Serie A.

E l’ultima giornata ha decisamente fatto rientrare la Juventus nella lotta Scudetto. A dirlo è uno che conosce molto bene l’ambiente bianconero come Angelo Di Livio. Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, l’ex giocatore ha confermato che la squadra di Allegri è in piena lotta per il titolo nonostante prestazioni non proprio brillanti. Questo è dovuto sia alla sconfitta del Napoli contro l’Inter, ma anche alle vittorie consecutive che il club bianconero è riuscito a mettere in campo in queste ultime giornate.

Naturalmente la strada è lunga e ancora tutto può succedere. Un passaggio fondamentale è lo scontro diretto con il Napoli. In quel caso si tratta di una partita destinata a decidere molto considerando anche il fatto che la distanza è importante. Vedremo l’esito di quella partita e quale saranno gli scenari che si apriranno a livello di classifica subito dopo quella sfida.

Juventus: l’obiettivo è lo Scudetto

Sette punti da recuperare al Napoli non sono facili, ma la Juventus ha l’obiettivo Scudetto e lo scontro diretto sarà fondamentale. Sicuramente i partenopei si troveranno in mano un match point molto importante, ma i ragazzi di Allegri con una vittoria riaprirebbero definitivamente una lotta per il titolo che, almeno fino a poco fa, sembrava essere ormai chiusa.

E, come detto da Di Livio, la Juventus sta portando a casa punti anche con prestazioni non brillanti e una rosa quasi dimezzata. Questo è un’arma in più considerando che entro febbraio i bianconeri potranno contare su gente come Pogba, Vlahovic, Chiesa e Di Maria. Insomma, calciatori destinati a cambiare il destino della Juve.