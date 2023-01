Juventus: addio Rugani, già pronto il sostituto

La Juventus in questo calciomercato invernale potrebbe dire addio a Daniele Rugani. E la strada per il sostituto è ormai segnata.

La Juventus ha iniziato il cammino in questo 2023, ma la sessione invernale potrebbe portare i bianconeri a fare un movimento importante in uscita e, di conseguenza, anche in entrata.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, Daniele Rugani è sempre più vicino all’addio e la strada del sostituto sembra essere segnata in questo calciomercato. I centrali, infatti, sono contati e per questo motivo in caso di una uscita, Cherubini sarà costretto a portare alla corte di Allegri un altro giocatore. L’obiettivo principale è uno, ma servirà anche trovare l’accordo con il club.

Calciomercato Juve: addio Rugani, ecco chi arriva al suo posto

Le strade di Daniele Rugani e la Juventus potrebbero separarsi presto. Il centrale continua a non trovare spazio e la scelta di Allegri di schierare Gatti contro la Cremonese sembra essere una ulteriore bocciatura nei confronti dell’ex Cagliari. Da qui l’ipotesi di una cessione nelle prossime settimane per consentire al giocatore di trovare maggiore continuità e magari rilanciarsi dopo un periodo non facile.

In particolare, Rugani in questo calciomercato è finito nel mirino della Sampdoria e la Juventus starebbe già pensando ad un suo sostituto. Il favorito numero uno è sicuramente N’Dicka, ma resta da convincere l’Eintracht Francoforte. Nonostante il contratto in scadenza, il club tedesco non sembra essere intenzionato a farlo partire subito anche se in caso di assalto dei bianconeri tutto può cambiare.

Infatti, la speranza di un prolungamento del contratto è pari a zero e da qui alla fine i tedeschi potrebbero convincersi a lasciarlo partire e concedergli da subito una nuova esperienza dopo la lunga avventura in Germania. I bianconeri, come il Milan e tutte le altre big europee, ci pensano per la prossima estate, ma una cessione potrebbe aprire da subito le porte della Continassa al centrale considerando anche i diversi problemi avuti in stagione.

Ultime Juve: piace anche Kiwior in difesa

Il nome di N’Dicka non è l’unico valutato dalla Juventus per la sostituzione di Rugani in questa sessione di calciomercato. Nel mirino c’è anche Kiwior dello Spezia. Quest’ultimo potrebbe essere la soluzione giusta considerando il fatto che è ormai pronto per la Serie A, ma la strada non è semplice considerando che i liguri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire e soprattutto sono pronti ad una vera e propria asta in estate.

Vedremo, quindi, cosa succederà nelle prossime ore. La strada in casa bianconera sembra essere ormai segnata e l’arrivo di un difensore è possibile soprattutto con la partenza di Daniele Rugani (Sampdoria in pole).