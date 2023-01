Calciomercato: va al Liverpool, colpo di scena

Jurgen Klopp ama i giocatori strutturati ma di gamba, anche in grado di essere incisivi in zona gol. Il Liverpool ha messo nel mirino un top player che milita nel campionato italiano.

Il tecnico dei Reds sa che vincere la Premier quest’anno non sarà facile, vuole per questo alzare l’asticella. Il Liverpool infatti dopo 17 turni è sesto, 28 punti insieme con il Fuham, settimo solo per il minor numero di reti realizzate.

In testa alla classifica resta il sorprendente Arsenal, addirittura a più 16 sul Liverpool con 44 punti. Segue secondo il Manchester City a 39, terzo il Newcastle a 35 insieme con lo United. A 33 punti, il Tottenham di Antonio Conte.

Il Liverpool vuole rialzare la testa e raggiungere l’Arsenal

La stagione, per i tifosi della Kop, è iniziata malissimo. Era infatti dal campionato 2020-2011, con Roy Hodgson in panchina, che il Liverpool non vinceva in una delle quattro trasferte in calendario. Che la Premier sarebbe stata in salita, l’allenatore tedesco lo aveva capito già il 9 ottobre, alla vigilia di quello che all’Emirates si sarebbe rivelato un ko per 3-2 contro l’Arsenal.

L’allenatore del Liverpool, alla vigilia del match con i lancieri, non aveva lasciato molto speranze. “Abbiamo ancora la possibilità di creare qualcosa di veramente speciale da questo punto. Se al momento penso che saremo campioni alla fine dell’anno? Purtroppo no”, aveva affermato l’allenatore di Stoccarda. Premonzioni indovinate, per questo Klopp ha chiesto al suo club un massiccio intervento sul mercato, avendo già individuato un preciso obiettivo.

Klopp vuole un centrocampista della serie A

Il tecnico però non vuole mollare l’osso, non è sua abitudine arrendersi. “Nessuno sa ancora dove finiremo in campionato, quindi proviamoci e basta. Difficile? Sì. Impossibile? No. Basta così. Quindi partiamo da qui”, ha ribadito più volte in stagione. L’ex Borussia Dortmund vuole rilanciare la corsa del Liverpool, senza lasciare nulla di intentato. Per farlo ha bisogno di un innesto importante sul mercato.

I Reds vogliono Teun Koopmeiners

Il Liverpool ha stretto il mirino su Teun Koopmeiners, gioiello dell’Atalanta, scadenza contratto nel 2025. L’olandese è alla sua seconda stagione a Bergamo, quet’anno in serie A già quattro gol e due assist in 16 recite. Crescita costante, confermata dalle cinque presenze ai Mondiali in Qatar con l’Olanda.

Per l’Atalanta 40 milioni potrebbero essere pochi

Il Liverpool per portare via Koop da Zingonia dovrà sborsare una cifra importante. Percassi per il suo gioiello chiede una cifra alta, almeno 40 milioni. L’Atalanta per Koopmeiners nel 2021 pagò complessivamente 14 milioni all’Az Alkmaar. Klopp vorrebbe il giocatore già da questa sessione di mercato, probabile che l’affare si faccia a giugno. Inoltre gli orobici, laddove l’olandese ripetesse i numeri di inizio anno, sarebbero pronti ad alzare il prezzo. Il numero 7 a Bergamo guadagna 1,5 milioni netti a stagione, ultimo dei problemi per ua società facoltosa come il Liverppol.