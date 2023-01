Juve: doppio colpo dall’Atalanta, Allegri accontentato

La Juventus è pronta a piazzare un doppio colpo di calciomercato dall’Atalanta: la società ha deciso di accontentare Allegri.

La Juventus inizia a guardare con molta attenzione alla prossima stagione e alcuni osservatori erano presenti a La Spezia per vedere da vicino dei possibili colpi in vista della fine del campionato.

Secondo quanto riferito da L’Eco di Bergamo, la Juventus per il calciomercato estivo sta pensando ad un doppio colpo dall’Atalanta per accontentare Allegri. Per il momento non ci sono stati contatti tra i club, ma gli ottimi rapporti tra le società dovrebbe consentire di riuscire a mettere nero su bianco questo affare in poco tempo. Il tutto naturalmente entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve: doppio colpo dall’Atalanta, ecco chi arriva

Il rapporto tra Juventus e Atalanta è ottimo ormai da tempo i bianconeri sono pronti ancora una volta a sfruttarlo per piazzare dei colpi importanti in ottica futura. Diciamo che per il momento sono solamente idee, ma presto queste potrebbero trasformarsi in vere e proprie trattative considerando anche la concorrenza che c’è su entrambi i giocatori.

La Juventus in vista del calciomercato estivo avrebbe messo nel suo mirino Scalvini e Hojlund e l’interesse sembrerebbe essere confermato dalla presenza di osservatori all’ultima partita dell’Atalanta. Al momento, come detto, si tratta di un semplice interesse, ma siamo certi che presto si trasformerà in una trattativa.

Le valutazioni in casa bianconera sono in corso e non possiamo escludere già un tentativo a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza e consentire ad Allegri di avere la certezza di due rinforzi la prossima stagione. Si tratta di giocatori che i bianconeri seguono ormai da tempo e per questo motivo l’affondo sembra essere ormai questione di tempo.

La concorrenza è folta, ma i bianconeri sono pronti a sfruttare gli ottimi rapporti con la Dea per regalarsi due colpi importanti oltre che naturalmente non consentire alle diretti concorrenti di rinforzarsi.

Ultime Juve: assalto a Scalvini e Hojlund già a gennaio?

Come detto in precedenza, la Juventus potrebbe chiedere all’Atalanta Scalvini e Hojlund già in questa sessione di calciomercato per poi lasciarli a Bergamo fino al termine della stagione. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che, soprattutto sul difensore, c’è una folta concorrenza.

Le riflessioni sono sicuramente in corso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro della situazione. La Juventus inizia a pensare con attenzione alla prossima stagione e i primi colpi potrebbero arrivare direttamente dall’Atalanta. Scalvini e Hojlund presti potrebbero vestire la maglia bianconera.