Napoli: addio Sirigu, già scelto il sostituto

Il Napoli a sorpresa potrebbe dire addio a Salvatore Sirigu in questa sessione di calciomercato. E per il sostituto la strada è segnata.

Dopo una prima parte di stagione un po’ in secondo piano, le strade di Salvatore Sirigu e del Napoli si potrebbero separare durante questa sessione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la partenza di Sirigu dovrebbe portare il Napoli a ritornare sul calciomercato per la scelta di un sostituto e la strada sembra essere ormai segnata. C’è un estremo difensore che ai partenopei piace da tempo e quindi ipotizziamo un suo arrivo alla corte di Spalletti già nei prossimi giorni. Ma serve prima l’uscita dell’ex Torino.

Calciomercato Napoli: Sirigu verso l’uscita, in arrivo un nuovo portiere

Il Napoli è pronto a dire addio a Salvatore Sirigu. Il portiere in questa prima stagione non ha mai trovato spazio e quindi si ipotizza una sua cessione. Per il momento le riflessioni sono in corso, ma la pista Cagliari (si era parlato anche di Reggina) prende sempre più piede considerando anche la volontà del portiere di tornare a casa ed aiutare il club sardo a disputare ancora una volta la massima serie.

In caso di partenza di Sirigu, il Napoli dovrà assolutamente ritornare sul mercato e il nome in pole position è quello di Alessio Cragno. L’attuale portiere del Monza quasi certamente cambierà squadra e a questo punto sembra essere il grande favorito per diventare il vice Meret a Napoli. Un nome che potrebbe essere molto utile anche in ottica futura visto che il futuro dell’attuale numero uno partenopeo non è assolutamente certo.

Ma, come detto, nessuna ufficialità arriverà senza l’addio di Sirigu. Il Napoli nelle scorse ore ha riportato a casa Contini, ma l’ex Sampdoria non sarà il secondo. Da qui la necessità di intervenire ancora una volta sul mercato per cercare di portare a casa un estremo difensore di qualità e sicurezza e Cragno è il favorito numero uno.

Ultime Sirigu: il Cagliari spinge per averlo

La partenza di Sirigu in questo calciomercato (e l’arrivo di Cragno ndr) potrebbero concludersi in davvero poco tempo. Il Cagliari, infatti, è in pressing sul Napoli e sul calciatore per arrivare alla tanto attesa fumata bianca e lo stesso portiere è pronto a dire sì al ritorno a casa.

Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo già la prossima settimana e lo stesso Napoli non si opporrà all’addio del calciatore. Sul portiere bisogna dire che c’era anche il forte interesse della Reggina, ma il portiere ha scelto Cagliari e per questo motivo presto dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.