Serie A: colpo Pau Torres, il giocatore esce allo scoperto

Pau Torres in queste sessioni di calciomercato è sempre stato accostato a diversi club di Serie A. Ed ora il giocatore esce ufficialmente allo scoperto. Le ultime.

La Serie A è pronta al primo weekend del 2023 di partite, ma le trattative continuano a tenere banco e sono molte le incognite di questo 7 gennaio.

Tra i calciatori più volte accostati alla Serie A nella sessione di calciomercato in corso c’è anche Pau Torres, centrale del Villarreal che piace a molte big italiane. E a parlare del suo futuro è direttamente il calciatore in una intervista ad As. Parole sicuramente molto importanti che confermano la chiara volontà del difensore in vista sia di gennaio che di giugno.

Calciomercato: Pau Torres in Serie A, c’è l’annuncio

Inutile dire che Pau Torres è uno dei centrali più di prospettiva oltre che naturalmente molto cercato sul calciomercato. Diverse squadre italiane lo hanno cercato, ma naturalmente convincere il Villarreal a farlo partire per una cifra minore a quella ipotizzata non è per nulla semplice.

E la Serie A non sembra essere nei piani di Pau Torres in questo calciomercato invernale. Il calciatore al quotidiano spagnolo ha ribadito la sua volontà di continuare la sua avventura in Spagna e di non pensare assolutamente di diventare protagonista della sessione in corso nelle prossime settimane.

Una dichiarazione che conferma la sua volontà di terminare il campionato con il Villarreal e poi fare il salto di qualità direttamente la prossima stagione. Si tratta di una ipotesi molto probabile considerando anche il fatto che da parte del club spagnolo non c’è nessuna intenzione di negargli il grande salto.

Nessun accenno sulla sua futura squadra, ma sicuramente l’obiettivo del calciatore è quello di andare a disputare una stagione da protagonista con una big e magari poter vincere tutto anche a livello europeo. E per questo motivo la Serie A resta una delle ipotesi soprattutto considerando la necessità di molti club di intervenire in quel reparto.

Mercato: Juve e Inter in pressing su Pau Torres

Spostandoci in ottica calciomercato invernale, Pau Torres è destinato a diventare il principale obiettivo in Serie A di Inter e Juventus. Entrambi i club sono alla ricerca di un difensore con quelle caratteristiche e un affondo quasi certamente lo faranno nella speranza di poter trovare l’accordo con il Villarreal.

La strada non è semplice per diversi motivi, ma un tentativo ci sarà e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il discorso, comunque, è rinviato a giugno visto che, nonostante i continui tentativi, Pau Torres non lascerà il suo club a gennaio.