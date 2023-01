Svolta Mbappe: cambia tutto, decisione ufficiale

Clamorosa svolta per quanto riguarda Kylian Mbappé: il transalpino ha preso una decisione ufficiale sulla sua vita. Tutte le novità.

Il 2022 per Mbappé non si è concluso sicuramente nel migliore dei modi. La sconfitta al Mondiale continua a pesare molto e subito dopo la trasferta in Qatar il calciatore ha deciso di prendersi un periodo di pausa per riflettere meglio sulla sua vita calcistica e non.

E proprio in queste ore è cambiato tutto per Mbappé: il francese ha preso una decisione molto importante e presto è attesa l’ufficialità. Si tratta sicuramente di una novità destinata a condizionare la vita del giocatore del PSG e ben presto ci attendiamo delle novità su questa vicenda.

Mbappé: arriva la decisione ufficiale, cosa è successo

La sconfitta in Qatar è molto dura da digerire e per farlo Mbappé ha deciso di volare a New York per trascorrere qualche giorno di vacanza, ricaricare le pile e ragionare sul suo futuro. Il rapporto con il PSG, nonostante il rinnovo, non è più idilliaco e per questo in molti ipotizzano una separazione al termine della stagione.

Ma a finire prima è stata la storia d’amore di Mbappé con la modella transgender Ines Rau. Il loro amore era venuto alla luce poco prima dell’inizio del Mondiale e possiamo dire che era stata una relazione che stava facendo molto discutere.

Forse questa popolarità o magari qualche divergenza tra i due alla base della fine di questo amore. Bisogna dire che nessuno dei due ha dato notizie ufficiali, ma i giornali francesi parlano di una vacanza a New York del francese senza la sua fidanzata, ma con Stephanie Rose Bertram, modella che a Parigi conoscono molto bene. E’ stata, infatti, compagna di van der Wiel, con il quale ha avuto anche due figlie. Ora, però, è single e per lei potrebbe essere nata una relazione con Mbappé.

Nessuna conferma ufficiale, ma la sua presenza a Parigi sembra confermare l’ipotesi di una storia tra i due.

La nuova fiamma di Mbappé

L’arrivo nella vita della Bertram potrebbe aver portato Mbappé a mettere fine alla sua storia d’amore con Ines Rau. I due si sono incontrati più volte in dei locali e in questo modo sarebbe nata la loro relazione magari anche poco prima di iniziare il Mondiale.

Diciamo che per il momento il calciatore ha preferito non confermare o smentire questa relazione. Il transalpino sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato, ma sicuramente il viaggio a New York sembra confermare un rapporto forte con la modella ex compagna di van der Wiel. Vedremo se in futuro ci saranno delle uscite ufficiali.