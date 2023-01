Calciomercato, dal Monaco in Serie A: va in una big

Un nuovo colpo di calciomercato sta per materializzarsi in Serie A, un arrivo dalla Ligue 1, dal Monaco, e andrà in una big.

La Dea va all’attacco. In primis in campionato, perché c’è da mettersi alle spalle il pareggio in trasferta al ‘Picco’ contro la squadra di Luca Gotti. Non la ripartenza che sognava Gian Piero Gasperini, ma la rimonta dopo il doppio svantaggio consente di vedere, almeno, il bicchiere mezzo pieno.

La diciassettesima giornata di campionato prevede però una nuova trasferta, questa volta a Bologna. Contro un’altra delusa della ripresa della Serie A. I rossoblù speravano di poter omaggiare Mihajlovic nel migliore dei modi, all’Olimpico però è bastato un rigore di Lorenzo Pellegrini ad infrangere ‘i sogni tre punti’. Vietati altri passi falsi con i nerazzurri.

Due nuovi nomi per il calciomercato dell’Atalanta

L’Atalanta però si sta muovendo molto anche in ottica mercato e nel mirino della Dea ci sono due calciatori: Maghnes Akliouche e Dario Osorio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Vent’anni il primo, diciotto il secondo e come nella ‘miglior tradizione’ della Dea si cercano profili giovani e di talento. Come è stato per Lookman e Hojlund, due delle più belle sorprese di questo campionato.

Due calciatori offensivi, entrambi infatti giocano sulla fascia, zona del campo dove Gasp vorrebbe rinforzi. Questa non è una novità perché Jeremie Boga arrivato a Bergamo nella scorsa sessione invernale non ha mai inciso e con il tecnico non ha mai legato, senza riuscire a guadagnarsi la sua fiducia. Nonostante un anno di lavoro a Zingonia.

Maghnes Akliouche gioca nel Monaco, esterno in grado di giocare anche al centro. Sulle sue tracce però c’è anche il Lille che ha formulato una prima offerta per portarlo via dal Principato, sempre secondo la stessa fonte. David Osorio, invece, gioca sulla fascia destra, ma di piede mancino. Diverse le squadre, soprattutto quelle italiane, che guardano a lui e all’Universidad de Chile (la squadra proprietaria del suo cartellino), per rinforzarsi a gennaio.

Gasp chiede un nuovo arrivo, un nuovo colpo lì davanti e l’Atalanta è pronta ad accontentarlo. I soldi arriveranno dalla cessione di Ruslan Malinovskyi. Definita la cessione dell’ucraino, che andrà a Marsiglia da Igor Tudor. Operazione da 14 milioni di euro e una corte, quella dei francesi, che era iniziata la scorsa estate quando fu proposto lo scambio, rifiutato, con Cengiz Under.

Atalanta, due cessioni per far felice Gasp

Dal possibile scambio alla cessione a titolo definitivo e dopo tre stagioni l’ucraino saluterà Bergamo. Il trequartista, infatti, era finito ai margini delle gerarchie di Gasperini, che lo aveva utilizzato solo cinque volte dal primo minuto in questo inizio di stagione.

Poi si penserà anche a sistemare Boga. Anche lui non rientra nei piani del tecnico e forse non è mai rientrato. Potrebbe andare a giocare in Inghilterra. Il Leicester resta una pista assolutamente percorribile, anche per perché l’Interesse della Fiorentina, sembra essersi raffreddato.

L’Atalanta quindi ha messo nel mirino due calciatori, Maghnes Akliouche e David Osorio. Pronta a far felice Gian Piero Gasperini e a piazzare un nuovo colpo di mercato a gennaio.