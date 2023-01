Lazio: furia Lotito, la decisione a sorpresa dopo la gara

Il pareggio della Lazio contro l’Empoli non è assolutamente piaciuto a Claudio Lotito. Ecco la sua decisione dopo la gara.

Inizio da incubo per la Lazio. Un punto, due rimonte subite in altrettante partite e una classifica che inizia davvero a farsi complicata soprattutto in chiave quarto posto.

E il pareggio della Lazio contro l’Empoli non è assolutamente piaciuto a Lotito. Il presidente della Lazio ha preso una decisione importante dopo la gara. Naturalmente per il momento non sono previste particolari decisioni, ma sicuramente ora anche la panchina di Sarri inizia a traballare.

Lazio: furia Lotito, il presidente non ci sta

Il 2023 non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi per la Lazio. Un punto in due partite e soprattutto un crollo dal punto di vista mentale da parte della squadra che inizia a non piacere assolutamente a presidente e allenatore. Per il momento nessuna decisione, ma naturalmente ora tutto è ritornato in bilico.

E al termine della partita contro l’Empoli il presidente della Lazio Lotito sicuramente arrabbiato ha deciso di scendere negli spogliatoi per lanciare un messaggio importante alla squadra. Nessuna sfuriata, ma la sua presenza rappresenta è fondamentale sia per la vicinanza della società in questo momento che per ribadire la necessità di un cambio di passo per provare a non perdere altri punti.

Ed ora la prossima partita contro il Milan si candida ad essere un test importante per tutta la squadra. Un esame che Lotito e lo stesso Sarri sperano di superare a pieni voti altrimenti dovranno essere prese delle decisioni importanti. E diciamo che in questo momento a rischiare non è il tecnico, ma alcuni giocatori considerando anche il fatto che il mercato è aperto e tutto può succedere.

Sarri ammette: “Lotito era molto dispiaciuto”

La presenza di Lotito negli spogliatori al termine di Lazio-Empoli è stata confermata anche da Sarri ai microfoni di DAZN: “Sicuramente era molto dispiaciuto per il risultato finale come me e il direttore. Non c’è stato nessun particolare confronto o rimprovero, ma è molto difficile da accettare quanto successo. La prestazione è stata buona, ma non possiamo permettere che in futuro succedano ancora cose simile“.

E sui problemi di questa Lazio Sarri non ha dubbi: “Anche oggi eravamo sul 2-0 e la prestazione non è mancata visto che potevamo aumentare il bottino. Poi il solito blackout e l’ennesima rimonta. Problema fisico? No, non penso. I numeri ci dicono che le prestazioni sono molto simili tra primo e secondo tempo. Manca, invece, la tenuta mentale. Purtroppo questa squadra non riesce ad avere la stessa concentrazione e su questo bisogna lavorare. Obiettivi? Se non usciamo dal momento difficile, non possiamo permetterci di guardare in alto“.