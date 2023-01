Milan, primo colpo di gennaio in mezzo al campo: c’è la firma

Dopo Devis Vasquez il Milan sta per mettere a segno un altro colpo di mercato in questa sessione di gennaio.

Obiettivo rimonta. Il Milan corre in campionato, il desiderio è quello di recuperare il terreno perso nella prima parta di stagione, fino alla sosta per il Mondiale, nei confronti del Napoli capolista. Dopo la sedicesima giornata di Serie A, i punti che dividono le due squadra in classifica sono cinque. Frutto anche del passo falso degli azzurri a San Siro contro l’Inter.

Di mezzo però c’è la Roma di José Mourinho che questa sera arriverà al Meazza per sfidare i rossoneri. Un nuovo big match quindi, una nuova sfida di alta classifica e una sfida importantissima per entrambe, sia per la corsa scudetto dei primi, sia invece per quella Champions per quanto riguarda i giallorossi.

Mercato Milan: rinnovo Bennacer manca solo l’annuncio

Il Milan però è sempre molto attivo anche sul calciomercato e il primo colpo è a un passo dell’essere ufficializzato: il rinnovo di Ismael Bennacer è ormai cosa fatta. Come riporta il Corriere dello Sport. Non il primo squillo per il Diavolo in questa sessione di gennaio, dato che è stato preso Devis Vasquez dal Guaranì.

Il portiere colombiano dopo aver risolto le ultime pratiche ha fatto ritorno in Italia, pronto a mettersi agli ordini di Stefano Pioli a Milanello. Questo però potrebbe non essere l’unico innesto tra i pali dato che i rossoneri continuano a seguire Sergio Rico, chiuso a Parigi dalla concorrenza spietata di Gigio Donnarumma e Keylor Navas.

Non solo la porta. Servono certezze a questo Milan per centrare una nova impresa. E se il tira e molla con Leao sul rinnovo continua imperterrito, e questa non è una buona notizia visti i precedenti che portano a Kessiè Calhanoglu e lo stesso Donnarumma. La stessa cosa, invece, non può essere detta per Bennacer.

L’algerino, sempre secondo la stessa fonte, firmerà un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027. L’ufficialità è attesa all’inizio della prossima settimana, quando tutto sarà messo nero su bianco. Accettata la proposta da 4 milioni di euro a stagione (attualmente l’ex Empoli ne percepisce 1,5). Ed è stata rispedita al mittente la corte che arrivava dalla Premier League.

La ‘colonna’ Bennacer e la clausola rescissoria

Un vero e proprio colpo di mercato il rinnovo di Bennacer per i rossoneri. Un titolarissimo di Stefano Pioli, che in campionato non ha mai rinunciato a lui: 13 le partite da titolare, 3 quelle da subentrato, 1159’ giocati fin qui e un goal e un assist ad impreziosire questa prima di stagione.

Una colonna del Diavolo e il regista del futuro della squadra rossonera, che con Sandro Tonali compone la coppia tutta ‘geometria e intensità’ che fa impazzire i tifosi. Resterà però la clausola rescissoria, valida esclusivamente per l’estero. Chi vuole l’algerino dovrà sborsare 50 milioni di euro, nella prima parte del mercato estivo.

Il Milan quindi è pronto ad annunciare il nuovo colpo messo a segno dal Maldini e Massara. Non un nuovo arrivo vero e proprio, ma una conferma importantissima che conferma le altissime ambizioni del Diavolo.