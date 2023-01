Napoli: infortunio Kim, il pessimo annuncio di Spalletti

In casa Napoli in vista della sfida contro la Juventus c’è preoccupazione per le condizioni di Kim. Ecco cosa ha detto Spalletti.

Il Napoli riprendere a correre in questo 2023 battendo 2-0 la Sampdoria, ma inizia ad esserci preoccupazione per Kim. Il coreano è rimasto negli spogliatoi al termine del primo tempo.

In un primo momento si era pensato ad una scelta tecnica, ma subito dopo si è parlato di un infortunio per Kim e proprio sulle condizioni del coreano si è soffermato Spalletti al termine del match. Parole molto importanti per chiarire meglio la situazione oltre che capire se il coreano potrà essere a disposizione oppure no del suo tecnico nella partita contro la Juventus. Si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale per il futuro.

Napoli: apprensione per Kim, le parole di Spalletti

La vittoria contro la Sampdoria consente ai partenopei di poter prendere fiducia per il futuro, ma la partita con la Juventus preoccupa per le condizioni di Kim. Il difensore si è fermato ed ora le sue condizioni saranno valutate nel giro di poco tempo per provare a capire meglio il problema ed eventualmente i tempi di recupero.

L’infortunio di Kim è stato anche uno degli argomenti che Spalletti ha affrontato nel post partita di Sampdoria-Napoli. Il coreano ai microfoni di Dazn ha confermato che la sostituzione è avvenuta in modo precauzionale e per il momento le sue condizioni non preoccupano.

“Kim ha avuto un indurimento muscolare – le parole di Spalletti – e molte volte per questi problemi si rischia di perdere il calciatore per diversi mesi. Siamo ancora all’inizio, lui la scorsa volta ha giocato tutta la partita e magari non è al massimo della condizione. Il medico ci ha consigliato di lasciarlo negli spogliatoi e noi abbiamo seguito la sua indicazione“. Parole che confermano un minimo di apprensione, ma per il momento non si hanno ancora delle certezze e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Ultime Napoli: pronto Juan Jesus in caso di forfait di Kim

Il Napoli naturalmente spera di poter recuperare Kim dall’infortunio per la sfida contro la Juventus e le parole di Spalletti lasciano sperare. Naturalmente in caso di forfait, il tecnico dei partenopei non avrà dubbi su chi schierare al suo posto. Juan Jesus è pronto a fare coppia con Rrahmani in questa sfida anche se c’è sempre la carta Ostigard.

Naturalmente il coreano farà di tutto per cercare di recuperare e giocare dal’1 contro i bianconeri. La scelta definitiva naturalmente sarà presa solamente a ridosso nella sfida e lo stesso calciatore nelle prossime ore potrebbe sottoporsi a dei controlli medici per avere delle conferme.