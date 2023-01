Serie A, altro esonero: arriva la decisione ufficiale

La Serie A è ripartita e con lei anche la possibilità di esonero per il tecnico. In questi minuti è arrivata una decisione ufficiale. Ecco tutte le ultime notizie.

Le prime due giornate del 2023 hanno sicuramente riservato diverse sorprese e per molti tecnici la panchina è ritornata a traballare. Sicuramente gli impegni ravvicinati non facilitano le scelte dei presidenti.

Ma nelle ultime ore è arrivata una decisione ufficiale da parte di un club di Serie A su un esonero. La strada è naturalmente segnata per il momento visto che la situazione potrebbe cambiare giorno dopo giorno e non possiamo escludere atre novità in futuro. Vedremo, quindi, cosa succederà nelle prossime ore e se ci saranno delle novità importanti.

Serie A: esonero del tecnico, la decisione ufficiale

Sicuramente la Serie A per un club non è iniziato nel migliore dei modi e la società in queste ultime ore ha sicuramente riflettuto sulla possibilità di cambiare oppure no la guida tecnica per provare a raggiungere i propri obiettivi e naturalmente avvicinare il traguardo il prima possibile.

Ma per il momento la Salernitana ha deciso di continuare in questa Serie A con Nicola e quindi non procedere con l’esonero. Una scelta che arriva subito dopo il pareggio contro il Torino e anche per le dichiarazioni del tecnico del granata nel post partita.

L’ex Crotone ha ribadito che la squadra è compatta e soprattutto c’è voglia di proseguire il cammino insieme per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza e iniziare a programmare con molta attenzione anche la prossima stagione. L’obiettivo dei campani è sempre quello di riuscire in futuro ad ambire a traguardi più importanti e per questo motivo al termine della stagione ci sarà un confronto con il tecnico per capire se continuare insieme oppure fare un passo indietro.

Per ora, però, si pensa al presente e si chiama ancora Davide Nicola. Mazzarri era forse in pole position per la sostituzione, ma il Torino non gli ha fatto un favore e la Salernitana non cambierà in panchina.

Ultime Salernitana: Nicola confermato (almeno per ora)

Il rischio esonero per Nicola almeno per il momento sembra essere sfumato, ma la Serie A è lunga e le decisioni possono cambiare. Sicuramente i rapporti con il club non sono ottimi e per questo motivo non possiamo escludere degli scenari completamente diversi nelle prossime settimane.

Per il momento, nonostante diversità di vedute, la società ha deciso di proseguire con l’ex Genoa. Vedremo se alla fine ci sarà ancora lui in panchina al termine della stagione oppure assisteremo ad un cambio per magari dare una scossa in caso di altre difficoltà.