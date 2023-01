Serie A: infortunio al ginocchio, lungo stop

By

In Serie A un infortunio al ginocchio potrebbe prevedere un lungo stop e anche un cambi sul mercato. Ecco le ultime notizie.

Il nuovo anno ha visto due turni di campionato e una squadra deve già fare i conti con un problema fisico importante e non possiamo escludere uno stop per diverse settimane. Nelle prossime ore in questo senso ci potrebbero essere delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, un calciatore di un club di Serie A ha subìto un grave infortunio al ginocchio e per lui l’ipotesi più probabile è quello di un lungo stop. Un quadro più chiaro lo si avrà sicuramente nelle prossime ore dopo gli accertamenti medici.

Serie A: grave infortunio, i tempi di recupero

Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà a tutti gli approfondimenti del caso per valutare con attenzione il problema fisico e naturalmente anche i tempi di recupero. Il rischio è anche quella di una stagione finita, ma un quadro molto più chiaro lo si avrà nel giro di poco tempo considerando che presto ci saranno i controllo medici.

Lazaro contro la Salernitana ha subìto un colpo al ginocchio e per questo motivo nelle prossime ore il Torino dovrà capire quanto dovrà restare fermo. Il timore è quello di un interessamento dei legamenti e quindi il campionato potrebbe essere finito quindi anche se la speranza naturalmente è quella di riuscire ad avere il giocatore a disposizione il prima possibile considerando che il Torino sembra puntare molto sull’esterno.

Nelle prossime ore, come detto, si avrà sicuramente un quadro più chiaro della situazione e naturalmente anche i tempi di recupero. Sicuramente difficile ipotizzare un recupero nel mese di gennaio, ma Juric naturalmente spera di riuscire a poter contare su di lui nell’ultima parte di stagione visto che l’obiettivo è sempre quello di arrivare in Europa e l’ex Inter può dare una mano importante.

Ultime Torino: l’infortunio di Lazaro blinda Singo?

L’infortunio di Lazaro potrebbe cambiare anche il mercato del Torino. Inutile dire che l’ex Inter ha un ruolo chiave in casa granata ed ora il suo stop quasi certamente costringerà Juric a chiedere alla società un sacrificio ed una conferma di Singo almeno fino al termine della stagione.

Sicuramente, come detto in precedenza, un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore e dopo i controlli medici al calciatore. La speranza è quella di poterlo avere a disposizione il prima possibile e consentire di contare su di lui fino al termine della stagione. E solamente dopo i tempi di recupero più certi si potrà decidere anche il futuro di Singo.