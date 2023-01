Serie A: ritorna Rudiger, lo prende una big

A sorpresa Antonio Rudiger è stato scaricato dal Real Madrid e una big lo ha messo nel mirino: il colpo di calciomercato è pronto per essere piazzato.

L’esperienza di Rudiger al Real Madrid potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Il tedesco non sembra essersi ambientato benissimo negli schemi di Ancelotti e da qui l’ipotesi di una cessione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Ancelotti non si opporrebbe all’addio di Rudiger durante il calciomercato estivo e la Serie A a questo punto diventa una ipotesi importante. Le squadre sono diverse sul calciatore, ma una big è pronta ad affondare il colpo e regalare il difensore al proprio allenatore. Sicuramente ancora è presto per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca, ma la trattativa presto potrebbe entrare nel vivo.

Calciomercato: Rudiger in Serie A, ecco con chi firma

Il difensore tedesco in estate ha fatto davvero di tutto per arrivare al Real Madrid, ma il rapporto non è mai decollato. Il modulo di Ancelotti, infatti, non rispecchia al meglio le caratteristiche del centrale e per questo motivo gli spagnoli sono alla ricerca di un altro calciatore in quel ruolo e quindi la cessione dell’ex Chelsea non è da escludere.

L’opzione di calciomercato Rudiger potrebbe essere sfruttata dall’Inter o da altri club di Serie A. Sicuramente i nerazzurri sono alla ricerca di un centrale soprattutto con la partenza di Skriniar e non possiamo escludere che alla fine si decida di puntare tutto sul tedesco per consentire ad Inzaghi di avere un centrale di esperienza oltre che conosce molto bene il nostro campionato.

Naturalmente è una operazione che si completerà solamente in estate anche se il Real Madrid potrebbe decidere di rompere gli indugi da subito per raggiungere un obiettivo di calciomercato. Gli spagnoli sono da tempo interessati a Skriniar e l’opzione di uno scambio con Rudiger è una ipotesi. Diciamo che questa pista sembra essere molto complicata da percorrerla in questa sessione, ma in estate tutto può succedere se dovesse arrivare il rinnovo dello slovacco.

Ultime Rudiger: sfida Juve-Inter?

Possibile sfida di calciomercato tra Juventus e Inter per Antonio Rudiger in estate. I bianconeri lo avevano cercato già la scorsa sessione di calciomercato, ma il centrale alla fine ha sposato, forse sbagliando, il progetto Real Madrid.

Ora la situazione potrebbe cambiare ancora una volta e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se i due club faranno un sondaggio oppure un passo indietro considerando anche il fatto che stiamo parlando di una operazione costosa. Sicuramente il fatto di aver acquistato il giocatore a parametro zero potrebbe facilitare un po’ questa operazione.