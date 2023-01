Addio Cuadrado, va in un’altra big. Il sostituto è già in Serie A

Juan Cuadrado, in scadenza contrattuale con la Juventus, ha le valigie pronte e si sta preparando a salutare definitivamente la Juventus.

In questo avvio di 2023 le squadre che sembrano più in difficoltà sembrano le grandi. I risultati più sorprendenti, sono infatti arrivati da club come il Monza. La formazione brianzola nelle prime due uscite dell’anno è riuscita ad ottenere due punti preziosi: prima contro la Fiorentina e poi con l’Inter.

Bene anche Sampdoria e Verona che sono così tornate a macinare punti preziosi. Meno brillante, invece, il rientro in campo delle grandi. Come la Lazio ad esempio, che nel giro di due giornate ha perso il primo posto.

Deludente anche il crollo del Milan che, nonostante resti una delle squadre più in forma del campionato, contro la Roma in casa ha letteralmente buttato al vento due punti.

Il pareggio rimediato in extremis dai giallorossi dopo che per larghi tratti a dominare erano stato i meneghini brucia e non poco. Reazione del Napoli, invece, che dopo essere crollata sotto i colpi dei nerazzurri è tornata alla vittoria. Beffa per la Dea che avrebbe forse potuto sperare in qualcosa di più.

La Juve si sbarazza di Cuadrado: la nuova squadra lo aspetta

La squadra più in forma di tutte, quella che forse è la più difficile da battere in questo momento, è la Juventus. La compagine di Massimiliano Allegri agli albori di questo gennaio ha già fatto sei punti e non ha incassato nemmeno una rete.

Insomma, sembra quasi che non ci sia stata alcuna sosta per la Vecchia Signora che come se non bastasse sta piano piano cominciando a recuperare alcuni importanti tasselli. Il più determinante, fin qui, è stato Federico Chiesa. Vero e proprio colpo di gennaio del club. Ma, a proposito di calciomercato, anche dell’altro bolle in pentola in casa juventina.

In entrata ma anche in uscita. Da qualche tempo a questa parte si sta infatti parlando con insistenza dell’addio di Juan Cuadrado. Esterno destro leder dello spogliatoio bianconero degli ultimi anni corteggiatissimo da un’altra grande della Serie A.

Nuovo nome di mercato per la Vecchia Signora: gioca in Serie A

Stando alle ultime di calciomercato, l’Inter sarebbe in procinto di chiudere per il colombiano. Il suo contratto scadrà a giugno e in questo periodo di trasferimenti attivi potrebbe presentarsi la possibilità di firmare a parametro zero per i meneghini.

La duttilità del classe 1988 fa gola all’amministratore delegato Giuseppe Marotta che è da anni un suo estimatore. La Juventus ovviamente non vorrà rimanere scoperta e ha infatti già adocchiato il possibile sostituto. Il nome dell’attenzionato principale, rivela l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sarebbe quello di Emil Holm dello Spezia.

Terzino destro svedese nato nel 2000 e considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Il robusto giocatore di fascia, è alto 191 centimetri, è legato agli spezzini fino al 2026. Ciò significa che la Juve potrebbe essere spinta ad avanzare un’offerta vicina ai 5 milioni di euro. La Vecchia Signora valuta l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare il prezzo.