Calciomercato, doppio colpo dalla Serie A: sognare è possibile

Un doppio colpo di calciomercato dalla Serie A per poter sognare in grande, ecco chi sta per salutare il massimo campionato di calcio italiano.

Il Napoli di Luciano Spalletti è Campione d’Inverno con due turni d’anticipo. Vincono anche a Marassi gli azzurri e si riscattano dopo la prova offerta a San Siro. I pareggi di Milan e Inter aiutano, inoltre, a riprendere i punti persi nella gara che ha segnato la ripresa del campionato, dopo la lunga sosta del mondiale.

La Serie A è vicina al giro di boa, ma gennaio è anche il mese della finestra di riparazione di calciomercato. Finora però non sono stati messi a segno colpi roboanti, si cercano occasioni come Devis Vasquez per il Milan arrivato dal Guaranì. Mentre lo stesso Napoli si appresta ad annunciare l’arrivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, a Genova invece, ha fatto il percorso inverso Alessandro Zanoli.

Calciomercato Serie A: due calciatori con le valigie in mano

In tutto questo però due calciatori sono ormai prossimi a salutare la Serie A. Due giocatori che solo fino a qualche mese fa erano protagonisti del massimo campionato italiano di calcio. In questa sessione di calciomercato, infatti, sia Salvatore Sirigu che Vlad Chiriches potrebbero raggiungere Claudio Ranieri a Cagliari, dalla Serie A. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport.

Il portiere, Campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, la scorsa estate ha cambiato maglia. Passando dal Genoa al Napoli. Da titolare con i rossoblù, ma la sua presenza in campo non ha evitato la retrocessione, a riserva di Alex Meret. Sir Claudio vuole rinforzi per la sua nuova squadra, soprattutto nel reparto arretrato, per puntare alla promozione in Serie A, diretta o tramite i playoff.

Non solo la porta però. Ranieri ha chiesto l’arrivo di nuovi calciatori anche in difesa, in un reparto che da inizio stagione ha dato più di un grattacapo anche al suo predecessore: Fabio Liverani. Il sogno era Omar Colley della Sampdoria (assente sia con il Sassuolo che con il Napoli per una sindrome influenzale).

Difficile però l’arrivo del gambiano. I blucerchiati non lo cedono in prestito, ma solo a titolo definitivo, trattando sul prezzo. Ma lo sconto, da 7 a 5 milioni di euro, non basta. Costi non sostenibili per i rossoblù, che a questo punto hanno deciso di virare su Vlad Chiriches.

Le richieste di Claudio Ranieri

Anche il romeno ha saltato l’ultima in Serie A con il Monza, il pareggio con l’Inter. Ora è lui, insieme a Salvatore Sirigu, l’obiettivo numero di calciomercato per il Cagliari, stando sempre alla stessa fonte. Un doppio colpo da urlo dalla Serie A per la società del presidente Tommaso Giulini. Un doppio colpo che rilancerebbe le ambizioni promozione dei rossoblù, attualmente all’undicesimo posto in classifica, con 25 punti raccolti in 19 gare di campionato.

Intanto Claudio Ranieri si prepara per il suo nuovo esordio a Cagliari. Sabato 14 gennaio affronterà in casa il Como. Spera di avere a disposizione almeno uno dei due calciatori richiesti. Ambizioni promozione certificate anche dal calciomercato, Sir Claudio è pronto a far sognare i suoi tifosi, che lo hanno invocato a lungo a Cagliari nel corso di questo inizio di stagione.