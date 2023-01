Calciomercato: preso l’incubo dell’Argentina ai Mondiali, arriva Weghorst

Calciomercato: Weghorst, l’incubo dell’Argentina ai Mondiale con la sua doppietta, ha trovato una nuova squadra. Mancherebbe solo l’annuncio.

Wout Weghorst è balzato agli onori delle cronache sportive proprio durante il Mondiale. L’incubo dell’Argentina che poi si è laureata Campione del Mondo. La sua doppietta ha rischiato però di buttare fuori dalla competizione l’Albiceleste. Match dei quarti di finale di Qatar 2022, deciso solo ai rigori in favore di Messi e compagni.

La sua doppietta nei minuti finali della partita lo ha catapultato ‘in una nuova dimensione’. Ambito da tantissime squadre dopo quanto fatto in maglia Oranje, tutte in fila per lui nella finestra di riparazione che ha aperto i suoi battenti da pochissimi giorni. Ma alla fine ad averla spuntata è solo una.

Calciomercato: Weghorst lascia la Turchia per la Premier League

In tutto questo il Manchester United si appresta ad annunciare un nuovo colpo di calciomercato: Wout Weghorst. Dovrebbe essere l’olandese il calciatore che raccoglierà l’eredità di Cristiano Ronaldo con i Red Devils, stando a quanto riporta Footmercato. Operazione davvero vicina alla chiusura, con l’attaccante pronto a lasciare la Turchia per approdare in Premier League.

Cristiano Ronaldo e il Manchester United si sono divisi. Una rescissione arrivata al culmine di un periodo complicatissimo sia per il club, che per il calciatore. Epilogo inevitabile, dopo le critiche del portoghese al tecnico olandese ten Hag e al club inglese. E i Red Devils alla fine hanno optato per la scelta più dolorosa. Una notizia arrivata durante lo scorso Mondiale in Qatar e che inevitabilmente ha catalizzato l’attenzione di tutti.

Oggi Cr7 è un nuovo calciatore dell’Al-Nassr. Squadra dell’Arabia Saudita che si è assicurata la prestazioni dell’ex Juventus e Real Madrid, grazie a un ricchissimo contratto. Ma l’attaccante non ha ancora fatto il suo debutto. Prima il brutto tempo si è messo di mezzo, rinviando la partita della squadra allenata da Rudi Garcia. Poi i problemi burocratici, troppi stranieri in rosa Ronaldo era il nono mentre il tetto massimo ne prevede otto.

Stando sempre alla stessa fonte, infatti, Weghorst avrebbe salutato anche i suoi compagni di spogliatoio del Besiktas. Stesso discorso anche con i tifosi della squadra turca, dopo l’ultima partita di Super Lig. Un gioco d’incastri particolare quello messo in piedi dalle tre società che si ‘stanno girando’ i loro attaccanti.

Calciomercato: l’effetto domino tra Manchester, Riad e Istanbul

Se Weghorst è atteso a Manchester e Ronaldo è stato presentato in pompa magna a Riad. Il Besiktas dovrebbe consolarsi con l’arrivo di Vincet Aboubakar. L’attaccante camerunese, infatti, è stato ‘sacrificato’ per far spazio a Cr7. Ha salutato l’Al-Nassr e dovrebbe andare a giocare proprio in Turchia, proprio con i bianconeri di Istanbul.

Un incredibile effetto domino partito dalla rescissione di Cristiano Ronaldo e che sembra essere vicino al suo epilogo. Ogni tessera di questo puzzle, infatti, starebbe andando al posto giusto. Il portoghese ha trovato la sua nuova squadra. Ten Hag è stato accontentato, con l’arrivo di un nuovo attaccante, per di più olandese. Cosa che potrebbe rendere la vita ancor più semplice al tecnico. Mentre il Besiktas dovrebbe pescare il nuovo innesto in attacco dalla lista svincolati.

Ambito da tantissime squadre in questa finestra di calciomercato, dovrebbe averla spuntata il Manchester United, pronto ad accogliere Weghorst. Sarà lui il nuovo attaccante dei Red Devils.