De Gea in Serie A: firma per una big, Juve beffata

David de Gea è ormai in rotta con il Manchester United e il calciomercato estivo lo potrebbe vedere arrivare in una big di A. Juve beffata.

Dopo una lunga esperienza al Manchester United, il portiere spagnolo è pronto a dire addio al club inglese per iniziare una nuova esperienza. Troppe le divergenze e per questo motivo sembra essere complicato ipotizzare un rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2023.

E il calciomercato estivo apre all’ipotesi di un de Gea in una big di Serie A. La squadra è pronta a rompere gli indugi e beffare la Juve. Nelle prossime settimane la trattativa è destinata ad entrare nel vivo e non ci resta aspettare ancora un po’ di tempo per aver un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato: De Gea ‘sbarca’ in Italia, ecco con chi firma

David De Gea e il Manchester United potrebbero presto separarsi. Il contratto, come detto in precedenza, è in scadenza a fine stagione e il portiere non sembra assolutamente essere intenzionato a rinnovare il contratto considerando sia le divergenze che i piani dello stesso club inglese.

La Juventus in passato ci ha pensato, ma ora un’altra big italiana sembra essere pronta ad affondare il colpo per aggiudicarsi de Gea durante il calciomercato estivo. Naturalmente stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri molto probabilmente in un solo colpo perderanno Handanovic e Onana e l’estremo difensore spagnolo è sicuramente una possibilità importante considerando la possibilità di acquistarlo a zero.

Naturalmente la strada è in salita sia per la concorrenza che per la volontà dell’estremo difensore. Inutile dire che il portiere dovrà decidere se accettare questa sfida oppure tornare in patria visto che, almeno stando alle ultime indiscrezioni, sono le squadre spagnole pronte a sondare il terreno per l’estremo difensore. Da febbraio la situazione entrerà nel vivo e la decisione finale spetterà direttamente al calciatore visto il contratto in scadenza al termine della stagione.

Ultime de Gea: Inter in vantaggio sulla Juventus

In chiave italiana l’Inter ha un vantaggio importante sulla Juventus in vista del calciomercato estivo su de Gea. I bianconeri sembrano voler puntare su un portiere giovane italiano e per questo motivo i nerazzurri hanno il via libera ad affondare il colpo e naturalmente regalare a Simone Inzaghi un giocatore importante soprattutto in ottica futura.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le decisioni definitive. Sicuramente l’Inter è pronta ad affondare il colpo e consentire al proprio allenatore di avere a disposizione un estremo difensore di esperienza soprattutto con la partenza di Handanovic e Onana. Ragionamenti in corso e decisioni da prendere in poco tempo.