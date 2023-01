Serie A: svolta in panchina, arriva l’esonero

In Serie A è in arrivo una svolta in panchina: l’esonero è stato ormai deciso ed ora si lavora per trovare il sostituto. Ecco le ultime notizie.

In Serie A l’esonero sembra essere ormai alle porte tanto che presto è atteso il comunicato ufficiale considerando il fatto che la società ha capito che c’è bisogno di una svolta per arrivare a una salvezza che è il primo obiettivo stagionale.

Sicuramente la svolta in panchina sembra essere ormai vicina e l’esonero è l’unica possibilità per provare ad invertire la rotta anche in un calciomercato che continua ad essere aperto. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quale sarà la scelta che prenderà la società in questo caso.

Serie A: esonero deciso, annuncio imminente

La Serie A è iniziata ormai da qualche giorno e sicuramente in questo momento non bisogna sbagliare visto che il campionato è entrato nel vivo. E soprattutto le squadre devono dimostrare unità visto che il calciomercato è aperto e ogni divergenza può costare molto caro in questo caso.

E il futuro di Alvini sembra essere ormai segnato: sembra essere ormai lui il prossimo allenatore ad essere esonerato in Serie A. Secondo molti media, la partita con il Verona era un crocevia importante per il tecnico della Cremonese e la sconfitta con gli scaligeri sembra ormai aver deciso definitivamente il destino dell’ex Perugia.

Nonostante la fiducia della società, la classifica inizia a chiedere la necessità di un cambio passo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se questo esonero arriverà oppure ci sarà un passo indietro e si proseguirà con Alvini. Si tratta sicuramente di un passaggio fondamentale per provare a capire il destino della Cremonese e dello stesso tecnico, visto che è alla sua prima esperienza nel massimo campionato e chiudere con un esonero non è il massimo per il tecnico toscano.

Ultime Cremonese: tutti i nomi per il post Alvini

Naturalmente l’esonero di Alvini apre il ragionamento in casa Cremonese su chi sarà il sostituto del tecnico. Per il momento certezze non ce ne sono e vedremo naturalmente cosa succederà nelle prossime ore e chi alla fine la società lombarda prenderà per provare a centrare un obiettivo che, almeno al momento, sembra essere molto complicato.

In pole position ci sono sicuramente Semplici e Mazzarri, due nomi che possono fare molto bene con i lombardi e che conoscono alla perfezione la serie. Attenzione anche a profili come Zenga, Cosmi o Iachini. Tutte riflessioni che comunque entreranno nel vivo solamente dopo l’esonero di Alvini.