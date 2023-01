Svolta Al Khelaifi: compra una big, tifosi entusiasti

Al Khelaifi a sorpresa potrebbe decidere di comprare una big oltre il PSG: una notizia che fa salire l’entusiasmo dei tifosi. Le ultime.

Dopo l’esperienza sicuramente fortunata con il club parigino, l’emiro arabo starebbe lavorando con il suo fondo per entrare in possesso di un’altra big e naturalmente riuscire a comandare anche in questo campionato. Si tratta di una ipotesi che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore e ci aspettiamo delle novità importanti in poco tempo.

Al Khelaifi è pronto a prendere possesso di una nuova big e l’annuncio ha sicuramente fatto entusiasmare i tifosi. Come detto, per il momento si tratta semplicemente di una voce, ma tutto potrà cambiare nelle prossime ore considerando che la trattativa è pronta ad entrare nel vivo.

Al Khelaifi in una big: trattativa in corso, annuncio imminente?

L’esperienza con il PSG per l’emiro arabo è stata sicuramente molto importante e questo consente al presidente dei parigini di guardare con maggiore fiducia a nuove trattative con il suo fondo. Bisogna dire che nelle scorse ore si è parlato di un passo indietro da numero uno del club francese e quindi non possiamo escludere che questo interessamento sia collegato proprio a questa indiscrezione.

Secondo quanto riferito da Sky Sports, Al Khelaifi ha messo nel mirino il Tottenham ed è in corso una trattativa per entrare in possesso del club inglese. Si tratta, come detto in precedenza, di una novità molto importante e che potrebbe cambiare il destino della Premier League.

L’emiro arabo, dopo aver dominato per anni il campionato francese, è pronto a vincere anche in Inghilterra e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Si tratta sicuramente di una notizia che cambierà il destino degli Spurs e i tifosi sono pronti a sognare in grande dopo un periodo non assolutamente facile visto che il club non vince ormai da diverso tempo.

Ultime Tottenham: Conte resta con Al Khelaifi?

La possibilità di Al Khelaifi come presidente del Tottenham potrebbe aprire alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club inglese. Inutile dire che l’arrivo dell’attuale numero uno del PSG porterebbe obiettivi sicuramente molto più alti e per questo motivo la possibilità di proseguire per il tecnico leccese aumenterebbe esponenzialmente.

Naturalmente la strada, come detto in precedenza, è ancora lunga e può succedere di tutto considerando che siamo solamente all’inizio. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità e solamente tra un po’ di tempo avremo un quadro molto più chiaro anche sul possibile passaggio di Al Khelafi al Tottenham.