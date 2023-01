Inter, l’ha chiesto il mister in persona: colpo da sogno

Nuovi aggiornamenti di mercato sull’Inter, una richiesta infatti cambia totalmente i piani dei nerazzurri per il futuro.

Deve fare i conti con gli infortuni l’Inter di Simone Inzaghi. Quelli nuovi e quelli invece che si trascina ormai da qualche settimana. Marcelo Brozovic continua a lavorare per tornare in vista della Supercoppa Italiana, in programma il prossimo 18 gennaio, contro il Milan. Mentre dopo la sfida di campionato si è fermato nuovamente Romelu Lukaku.

Un problema in più quello del belga, che in questa stagione è stato letteralmente tartassato dai problemi fisici e i dubbi sul suo futuro a Milano aumentano. In estate servirà un nuovo accordo con il Chelsea, ma è tutto in divenire dato che a Londra riflettono sulla pozione di Potter dopo l’ultima pesante sconfitta con il Manchester City. Potrebbero cambiare, di nuovo, allenatore dalle parti di Londra e questo mischierebbe le carte ulteriormente sulla permanenza di Lukaku.

Mercato Inter: Jurgan Klopp vuole anticipare tutti per Musah

I nerazzurri però devono fare i conti anche con il calciomercato: l’Inter, infatti, ha messo nel mirino Yunus Musah ma Klopp vuole portare il ragazzo a Liverpool. Concorrenza agguerrita quella dei Reds e stando a quello che riportano i media britannici, il centrocampista è una richiesta esplicita del tecnico tedesco.

Lo statunitense ha il contratto in scadenza con il Valencia nel 2026, ma come per Enzo Fernandez l’ottimo Mondiale disputato ha acceso più di un riflettore su di lui. Non solo una corsa a due, perché, il ragazzo piace anche alle altre big inglesi: l’Arsenal e il solito Chelsea che sembra avere intenzione di continuare le sue spese pazze, non fermandosi a Joao Felix (solo l’ultimo colpo di mercato in ordine di tempo).

Concorrenza spietata, quindi, per l’Inter che rischia così di veder sfumare uno dei grandi obiettivi per la prossima sessione di calciomercato. In Inghilterra ne sono assolutamente certi: Jurgen Klopp si è innamorato calcisticamente di Musah, ha chiesto espressamente al suo club l’arrivo in Premier League dello statunitense (con passaporto inglese). E i grandi colpi dei Reds di conseguenza non sembrano fermarsi all’ingaggio di Cody Gakpo (altro grande protagonista di Qatar 2022) dal PSV.

Inter, Yunus Musah: un’operazione da oltre venti milioni di euro

Arrivato in Spagna nell’estate del 2019, il Valencia ha puntato su Musah nonostante la giovane età, prelevandolo dalle giovanili dell’Arsenal. Tredici presenze e due assist fin qui ne LaLiga, Jurgen Klopp vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo del futuro della sua squadra.

Valutato oltre 20 milioni di euro dalla squadra della penisola iberica, ma i costi dell’operazione potrebbero lievitare verso l’alto viste le tante squadre che hanno messo gli occhi sul calciatore di Rino Gattuso. L’Inter quindi dovrà fare bene i suoi calcoli, decidere se partecipare, o meno, alla più classica delle aste estive di mercato. In ogni caso, però, la pista che portava a Yunus Musah si è parecchio complicata dopo il Mondiale in Qatar.