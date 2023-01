Milan, affare da 15 milioni: c’è di mezzo anche il Toro

Calciomercato: Milan e Toro sono pronte a contendersi lo stesso calciatore, un affare da 15 milioni di euro per granata e rossoneri.

Un’enorme boccata d’ossigeno. L’Hellas Verona del duo Zaffaroni-Bocchetti vince lo scontro diretto del Bentegodi contro la Cremonese e scavalca proprio i grigiorossi in classifica. La posizione di Massimiliano Alvini ora si fa davvero complessa, la sua squadra è stata contestata al termine del match con i gialloblù, visto anche l’ultimo posto in classifica, con soli 7 punti raccolti in 17 giornate.

Salgono invece a 9 Miguel Veloso e compagni, agganciano la Sampdoria, complice la sconfitta interna dei blucerchiati con il Napoli, e ora lo Spezia quartultimo dista soltanto sei lunghezze. Mattatore della serata Darko Lazovic che realizza una doppietta. Obiettivo salvezza per l’Hellas Verona, ma dei gialloblù si parla tantissimo non solo per le prestazioni in campo.

Calciomercato: sfida Milan-Toro per un centrocampista

Piacciono, e tanto, i gioielli del presidente Maurizio Setti e il più ‘brillante’ in ottica calciomercato resta Ivan Ilic, conteso da Milan e Torino. Lo riporta Tuttosport, che ha fatto il punto della situazione sul futuro del centrocampista serbo. I gialloblù, infatti, difficilmente riusciranno a trattenerlo e una sua cessione è stata già preventivata, a giugno oppure subito.

I granata, infatti, devono fare i conti con il caso Sasa Lukic. Il numero dieci di Ivan Juric, infatti, non rinnoverà il suo contratto desideroso di andare a giocare le coppe europee e tutti tentativi di Urbano Cairo, di trovare un nuovo accordo, si sono rivelati vani. Non solo una questione economica quindi, ma ovviamente anche questo fattore incide.

Il Torino, quindi, è davanti a un bivio e con una giusta offerta, 15 milioni di euro, potrebbe partire già a Gennaio. Il direttore sportivo Davide Vagnati è già la lavoro per garantire a Juric il sostituto del serbo e l’obiettivo numero uno di mercato è proprio Ivan Ilic dell’Hellas Verona.

Ilic e un futuro tutto da scrivere

L’ex Manchester City è corteggiato da tempo. La scorsa estate si era parlato della Lazio, come possibile sostituto di Luis Alberto. In tempi più recenti ci aveva pensato la Fiorentina, alla fine però è rimasto in gialloblù. Il Milan, invece, è una pista sempre attuale con i rossoneri sempre molti attenti ai giovani talenti da lanciare nel grande calcio europeo. E negli ultimi anni questa strategia è diventata un marchio di fabbrica del Diavolo.

Anche in questo caso la valutazione è di 15 milioni. Il presidente Setti ha dovuto rivedere al ribasso le sue pretese, nella scorsa sessione di mercato ne chiedeva 18. IN questo caso però non è la scadenza contrattuale a spaventare, dato che l’accordo con il serbo scadrà solo nel 2026. Juric spinge per avere subito il suo pupillo, i granata sono alla finestra, consapevoli che l’eventuale retrocessione dell’Hellas Verona potrebbe incidere sulle richieste del club scaligero per il suo gioiello.

La stessa posizione del Milan, che però guarda anche ad altri obiettivi. Gli uomini mercato rossoneri non sono mai fermi. Ilic quindi potrebbe scatenare una nuova asta di mercato.