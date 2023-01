Napoli: pronto il nuovo colpo di mercato, City all’angolo

Il Napoli ha tutta l’intenzione di realizzare un nuovo colpo di mercato dopo Kim e Kvara. Giuntoli ha lanciato la sfida al Manchester City.

Due goal per scacciare via critiche e brutti pensieri. Torna a vincere in campionato il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il passo falso di San Siro contro l’Inter, alla ripresa del campionato. Passa 2-0 in trasferta contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, che è stata in partita fino all’espulsione di Tomas Rincon al 38’ del primo tempo.

Basta una rete di Victor Osimhen e il rigore trasformato da Eljif Elmas. Una rete per tempo degli azzurri con in mezzo anche un errore dagli undici metri di Matteo Politano, prima la parata di Emil Audero e poi il palo fermano il pallone calciato dall’esterno. Il Napoli così si riprende in parte i punti persi alla sedicesima giornata di campionato, complici i pareggi di Inter e Milan consolidando il primo posto in classifica. E ora all’orizzonte c’è la Juventus di Max Allegri.

Mercato Napoli: il ds Giuntoli punta El Khannouss

Gli azzurri però continuano ad essere molto attivi anche fuori dal campo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato per il suo Napoli: Bilal El Khannouss. Obiettivo anche del Manchester City. Una sfida a due tra il club italiano e quello inglese, ma resta da convincere il Genk.

La squadra belga, infatti, lascerà partire il calciatore ma non subito. Stando a quanto riporta hln.be. In estate ha ceduto a peso d’oro Charles De Ketelaere al Milan. I rossoneri per portare in Italia il trequartista hanno speso quasi 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

Napoli e Manchester City hanno messo gli occhi sul nuovo pezzo pregiato del Genk, reduce inoltre dall’incredibile Mondiale in Qatar con il Marocco. Lo storico quarto posto conquistato dalla nazionale nordafricana ha inoltre fatto schizzare verso l’alto la quotazione di El Khannouss. Non saranno concessi sconti, in Belgio infatti, si stanno preparando a una nuova grande cessione.

El Khannouss come Kim e Kvaratskhelia, il Napoli ci prova

Il Napoli però può giocarsi qualche carta in più rispetto al club allenato da Pep Guardiola. In Premier League non è assicurato un posto nell’undici titolare, mentre in azzurro le esplosioni di Kim e soprattutto a Kvaratskhelia rappresentano un precedente da non sottovalutare. All’ombra del Vesuvio, infatti, il marocchino potrebbe convincere subito Spalletti, come hanno fatto il sudcoreano e il georgiano e avere un ruolo da protagonista.

Nel frattempo però in Belgio rilanciano, la cessione di El Khannouss sarà la più remunerativa di sempre della Jupiler Pro League. Idee chiare quindi, impossibile mettere le mani sul 18enne a gennaio. Più facile arrivarci la prossima estate, ma Giuntoli è consapevole che per mettere il Manchester City all’angolo bisognerà iniziare a lavorarci fin da subito. Gli azzurri, quindi, sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo di mercato: Bilal El Khannouss dal Genk.