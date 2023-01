Fiorentina, Nico Gonzalez in partenza. Il sostituto fa impazzire tutti

Mercato: la Fiorentina riflette sull’offerta monstre arrivata per Nico Gonazalez e punta il sostituto dell’Argentino, che piace ai tifosi.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ritrovato Nico Gonzalez. L’argentino in questa stagione per la viola e i suoi tifosi è stato più croce, che delizia. Problemi fisici e il sospetto che si sia risparmiato per la prima stagione, in vista del Mondiale in Qatar, hanno influito molto sui giudizi nei confronti dell’ex Stoccarda.

Solo sette partite giocate, su diciassette turni di Serie A andati in archivio. Due goal messi a segno fin qui e la maggior parte delle apparizioni l’esterno le ha fatte dalla panchina: solo due volte schierato nell’undici titolare. Tutta un ‘altra musica rispetto a un anno fa, quando il calciatore si affermato come una delle più belle rivelazioni del campionato. Trentatré presenze 7 marcature e sette assist. Numeri importanti, inoltre le ha giocate quasi tutte da titolare: 26 su 34 convocazioni.

Calciomercato Fiorentina: l’incredibile offerta dall’Inghilterra per Nico Gonzalez

L’argentino ha anche saltato il Mondiale, sempre per infortunio, ma nell’ultima partita contro il Sassuolo, Italiano, lo ha rimandato in campo. Fiducia ripagata con un goal. Diciotto minuti dove è riuscito a incidere, ma i tifosi della Fiorentina potrebbero salutare presto Nico Gonzales. Il Leicester, infatti, è pronto a mettere sul piatto oltre milioni di euro in questa sessione di calciomercato.

Un’offerta monstre, stando a quanto riporta SkySport, che starebbe facendo vacillando la dirigenza viola. L’esterno è arrivato in Italia, dalla Bundesliga, a fronte di un’operazione da circa 25 milioni di euro e ora dalle parti di Firenze si riflette su una nuova possibile plusvalenza. Ore calde a dire il vero, perché con la partenza dell’ex Stoccarda servirà un sostituito all’altezza delle aspettative. E su questo sia i tifosi che Vincenzo Italiano non transigono.

Daniele Pradè e Nicolas Burdisso sono già al lavoro. Ance perché non si opterà per delle scommesse, serve un calciatore pronto subito e la lista dei possibili obiettivi è già bella lunga con diverse alternative. Il sogno però è rimasto quello estivo, Domenico Berardi.Il capitano del Sassuolo ha fatto male proprio ai viola, su rigore, nell’ultima giornata di campionato. Mentre nella scorsa sessione di mercato è stato trattato a più riprese dalla società di Rocco Commisso. I due club però non hanno trovato l’accordo economico e alla fine il calciatore è rimasto in neroverde.

Calciomercato Fiorentina: tutti nomi nella lista di Pradè e Burdisso per sostituire Nico

Mesi dopo, però, gli scenari sono cambiati e con i soldi di Nico Gonzalez potrebbe essere più facile arrivare a Berardi. Sempre che il Sassuolo decida di cederlo in questo momento, la classifica della squadra di Dionisi è precipitata.

Le alternative, invece, portano a Bergamo e Genova e a Wolfsburg. Jeremie Boga è entrato nei radar della Fiorentina da quace settimana, sembrava destinato a lasciare l’Atalanta, ma l’ultima prova offerta con la Dea ha rimesso tutto in discussione. Il migliore in campo della Banda Gasperini. Sabiri invece rimane un oggetto misterioso, ottima prima parte di campionato, poi l’infortunio e il Mondiale con il Marocco. Un rientro alla Sampdoria rimandato per il Covid e poi un nuovo problema fisico.

I viola ci avevano pensato seriamente durante Qatar 2022, poi però questa operazione si è congelata. Troppi i dubbi. L’altro nome è quello di Josip Brekalo, che tornerebbe volentieri in Italia. Il Monza sembrava aver chiuso, poi però lo stop inaspettato: troppo alte le commissioni chieste dai suoi agenti. La Fiorentina in ogni caso si è attivata sul mercato, pronta a cedere Nico Gonzalez e a far sognare i suoi tifosi a gennaio.