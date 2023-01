Calciomercato: Januzaj in Serie A, firma con una big

Januzaj è già ai margini con il Siviglia e il calciomercato invernale potrebbe vedere il trasferimento del calciatore in Serie A.

La sessione invernale è pronta ad entrare nel vivo e un obiettivo estivo per molte squadre è pronto a tornare tra i possibili rinforzi di questo gennaio considerando che il club non punta ormai su di lui.

Januzaj è ormai ai margini del Siviglia e potrebbe essere una grande occasione di calciomercato per la nostra Serie A. Già in estate erano stati divere le squadre italiane che avevano sondato il terreno e per questo motivo non possiamo escludere un nuovo tentativo da subito considerando la necessità di arrivare ad un rinforzo. Resta da capire anche la volontà del calciatore di provare una nuova esperienza in Italia.

Mercato: colpo Januzaj, ecco con chi firma

In estate sono state diverse le squadre che hanno sondato il terreno per Januzaj approfittando il contratto in scadenza con la Real Sociedad. Alla fine il belga ha scelto la destinazione Siviglia, ma il giocatore non si è mai realmente ambientato in terra andalusa e per questo motivo, secondo quanto riferito da fichajes.net che cita alcuni media spagnoli, si lavora ad una sua cessione.

E a questo punto la Lazio, sempre alla ricerca di un vice Immobile, potrebbe sfruttare l’occasione per dare a Maurizio Sarri un ottimo rinforzo di calciomercato. Si tratta, come detto in precedenza, di un’occasione da non perdere per non farsi sfuggire un calciatore importante.

Stiamo parlando di un attaccante di assoluta qualità e per questo motivo i biancocelesti starebbero ragionando di affondare il colpo. Naturalmente per il momento nessuna decisione è ancora stata presa e nelle prossime settimane dovranno essere sciolti obbligatoriamente tutti i dubbi. La Lazio è sempre alla ricerca di un calciatore come vice Immobile e per questo motivo sta prendendo nuovamente ipotesi Januzaj, ma servirà accelerare vista la concorrenza.

Ultime Januzaj: una spagnola in vantaggio

Nonostante la possibilità di arrivare in Serie A, su Januzaj in questo calciomercato estivo resta in vantaggio una squadra spagnola. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Espanyol si è inserita con forza sul giocatore e sarebbe già pronta a rompere gli indugi per regalarlo al proprio tecnico da subito.

Ma, come ben sappiamo, la sessione è lunga e soprattutto inserimento della Lazio potrebbe sbaragliare la concorrenza. Senza dimenticare che lo stesso club biancoceleste è alla ricerca di Ciro Immobile e questa rappresenta sicuramente una grande occasione per dare a Sarri un calciatore di qualità oltre che naturalmente di esperienza. Ragionamenti in corso e presto Tare scioglierà tutti i dubbi se puntare oppure no sul belga.