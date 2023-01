Calciomercato Milan: via Rebic per arrivare ad un big

Le ultime notizie di calciomercato sul Milan riportano della possibile cessione di Ante Rebic per mettere a segno un grande colpo.

Il Milan di Stefano Pioli continua a afre i conti con il pareggio beffa nell’ultima giornata di campionato con la Roma. Il secondo goal giallorosso, a San Siro, è arrivato quando tutto sembrava essere sui binari giusti, con i rossoneri pronti a festeggiare i tre punti. La rincorsa sul Napoli, invece, ha subito una piccola battuta d’arresto, con gli azzurri che si sono ripresi i punti persi proprio al Meazza, contro l’Inter, nella prima gara della ripartenza della Serie A.

Regna quindi la delusione in casa Milan, ma bisogna mettersi tutto alle spalle anche perché il calendario non concederà soste, tra campionato, Europa e Coppa Italia, fino al termine della stagione. Il Diavolo è in corsa per tutti gli obiettivi. Questa sera affronterà il Torino in casa e il tecnico rossonero pensa al turnover. Mentre sabato prossimo andrà in scena Lecce-Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Calciomercato Milan,la cessione di Rebic per far sognare i tifosi

Maldini e Massara, però, stanno pensando anche a possibili rinforzi nell’immediato. per la porta è arrivato Devis Vazquez, dal Guaranì, ma il giovane estremo difensore avrà del tempo per ambietarsi e mettere in mostra il suo potenziale a Milanello. In attesa del ritorno di Mike Maignan, quindi, ancora spazio a Ciprian Tatarusanu.

La dirigenza del club di via Aldo Rossi però non pensa soltanto al reparto arretrato. Starebbe riflettendo anche su un possibile grande colpo per gennaio in attacco: Hakim Ziyech. E per arrivare al marocchino del Chelsea potrebbe sacrificato Ante Rebic. Come riporta la Gazzetta dello Sport. Il croato in questa stagione è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. ha perso anche il Mondiale in Qatar con la Croazia per la poca affidabilità di questa prima parte di annata. E i tempi di quando si giocava un posto con Rafael Leao sulla fascia sinistra sono lontani.

Non più incedibile, né fondamentale per l’economia di gioca di Stefano pioli, che ha spesso dovuto rinunciare a lui. E quando lo ha avuto a disposizione lo ha adattato a fare la prima punta piuttosto che l’esterno sull’out mancino. Leao ormai è una certezza, il croato invece è una seconda linea, troppo fragile in questo momento per le ambizioni rossonere.

Dove può andare a giocare Ante Rebic

Stando sempre alla stessa fonte, inoltre, starebbe prendendo quota l’ipotesi legata al ritorno in Bundesliga. Il campionato dove il calciatore si è rilanciato dopo la prima esperienza negativa italiana, con le maglie di Fiorentina e Hellas Verona. In estate il Wolfsburg, ci aveva fatto un pensierino, chiedendo informazioni sulla punta. Ma non se ne fece nulla, a Milanello puntavano ancora su di lui.

Ante Rebic è quindi sul mercato e la sua partenza potrebbe favorire lo sbarco in Italia di Hakim Ziyech, dal Chelsea. Soldi per convincere i Blues, poi però bisognerà trovare un accordo economico con il ragazzo, che guadagna molto di più del croato. Ma per lasciare Londra e la Premier League potrebbe rivedere le sue pretese.