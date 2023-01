Calciomercato: svolta Hernandez, c’è l’annuncio

By

Arriva un annuncio importante su Hernandez soprattutto in chiave calciomercato e Serie A: ecco le sue parole e cosa cambia per il futuro del calciatore.

La stagione è pronta ad entrare nel vivo, ma molte squadre iniziano a guardare con fiducia al futuro e l’estate si candida ad essere fondamentale per consentire ai club di trovare i giusti rinforzi in vista di un campionato da protagonista.

E in queste ultime ore c’è stato un annuncio fondamentale su Hernandez in ottica calciomercato estivo. Il giocatore piace sicuramente a diverse squadre e le parole dell’agente sembrano dare delle indicazioni sicuramente molto importanti sul futuro. E andiamo a vedere nei dettagli cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Mercato: futuro Theo Hernandez, c’è l’annuncio

Dopo un Mondiale sicuramente da assoluto protagonista (anche per il grave infortunio del fratello ndr), Theo Hernandez sta cercando di conquistare il Milan con assist e gol e trascinarlo naturalmente a risultato importanti sia in campionato che a livello internazionale.

E in ottica calciomercato l’agente di Hernandez ha dato un annuncio fondamentale ai microfoni di SerieANews.com. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e per questo motivo ci attendiamo delle importanti novità soprattutto a livello degli interessamenti delle altre squadre.

Il procuratore del francese ha ribadito che il suo assistito si trova molto bene a Milano e potrebbe addirittura restare fino alla fine della carriera con la maglia rossonera. Naturalmente nel calcio è tutto possibile e quindi il condizionale in questi casi è d’obbligo considerando che non posiamo escludere nessuna ipotesi.

Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi mesi e soprattutto quando se alla fine il sogno dei tifosi milanisti di poter contare a lungo sul terzino sarà possibile oppure no. Sicuramente le dichiarazioni dell’agente hanno fatto molto piacere ed ora sono pronti a godersi ancora di più le giocate del francese. Naturalmente in attesa dell’estate che si preannuncia ad essere molto calda in questo senso.

Ultime Hernandez: le squadre interessate al francese

Naturalmente l’annuncio di Hernandez non è destinato a spegnere le voci di calciomercato sul francese. Il terzino piace a tutte le big e diverse squadre in estate potrebbero decidere di piazzare un colpo importante e naturalmente sondare il terreno per valutare la fattibilità di questa operazione.

Il Milan, stando a quanto sappiamo, è pronto ad opporre resistenza anche per il volere del proprio terzino. Naturalmente, però, il calcio è particolare e davvero tutto può succedere. Questo apre la strada all’ipotesi di una cessione in un futuro anche se le parole dell’agente fanno sognare in grande i tifosi oltre che naturalmente anche Pioli, tecnico che spera di poter contare sempre sul terzino.