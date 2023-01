Milan: colpo dal Barcellona, Pioli accontentato

Il Milan a sorpresa potrebbe piazzare un colpo importante di calciomercato dal Barcellona: il giocatore rispecchia le richieste di Pioli.

Se da un lato il Milan continua a sognare in grande in campionato, dall’altra Maldini e Massara sono al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi per consentire ai rossoneri di essere competitivi in tutte le competizioni.

Secondo quanto riferito da Sport, il Milan potrebbe piazzare un colpo importante di calciomercato dal Barcellona anche su richiesta di Stefano Pioli. Si tratta di una opportunità sicuramente molto importante per i colori rossoneri e siamo certi che nelle prossime settimane ci saranno i primi contatti per fare il punto della situazione e capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato: il Milan sogna in grande, colpo dal Barcellona

Il Milan continua a sognare in grande anche sul mercato e sicuramente il colpo importante dalla Spagna potrebbe consentire ai rossoneri di fare un ulteriore passo in avanti. L’obiettivo è quello di essere competitivi in Europa e per farlo c’è bisogno di confermare i migliori di questa stagione (compreso Leao) e provare a dare Pioli altri rinforzi importanti come per esempio il calciatore dei blaugrana.

Entrando nei particolari della questione, il Milan ha messo nel mirino Raphinha per il calciomercato estivo. I rossoneri sicuramente possono essere una grande occasione i rossoneri e da parte del Barcellona non sembrano esserci di opporsi a questa cessione considerando che il calciatore per il momento non è tra i piani del tecnico e della società.

Naturalmente fino alla prossima estate le cose possono cambiare e può succedere di tutto, ma il Milan è pronto a piazzare questo colpo importante e consentire a Pioli di avere un calciatore importante per riuscire la prossima stagione ad essere competitivi sia in campo nazionale che internazionale. Anche se la strada, come detto, è assolutamente in salita e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Ultime Milan: obiettivo Raphinha per sognare in grande

Il Milan naturalmente cerca il colpo di calciomercato Raphinha per sognare in grande. Stiamo parlando naturalmente di un calciatore di assoluta qualità oltre che di esperienza internazionale. Inoltre, grazie alla sua fisicità, è in grado di coprire più ruoli in campo e questo rende possibile il suo arrivo anche con la conferma di Leao in rosa.

Naturalmente non è una decisione semplice e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione e capire se questa possibilità di calciomercato ci sarà per i colori rossoneri.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che Maldini e Massara hanno messo il giocatore nel mirino e sono pronti ad affondare il colpo.