Serie A: colpo Sancho, lo prende una big

Jadon Sancho sembra essere ormai ai margini del Manchester United e una big di Serie A sembra essere ormai pronta a piazzare un colpo importante.

Se da una parte il campionato italiano è pronto ad entrare nel vivo, dall’altra le squadre iniziano a guardare con attenzione anche alla prossima stagione e un club sembra essere pronta a piazzare un colpo importante dal Manchester United.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Jadon Sancho sembra essere ormai ai margini del Manchester United e una big di Serie A è pronta a piazzare un colpo di calciomercato. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare in questa sessione, ma quasi certamente la discussione entrerà nel vivo in estate considerando che i Red Devils non pensano di privarsi il calciatore da subito.

Calciomercato: prendono Sancho, ecco con chi firma

Come detto in precedenza, Sancho è uno dei nomi principali della prossima sessione estiva considerando che ormai il suo rapporto con il Manchester United sembra essere ormai deteriorato e diciamo che non le possibilità di trovare un accordo e proseguire l’avvenutra insieme anche la prossima stagione è pari a zero.

E la Juventus potrebbe approfittare di questa occasione di calciomercato per regalarsi un colpo importante come Sancho. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità oltre che naturalmente di prospettiva e da qui cresce l’ipotesi di arrivare alla tanto attesa fumata bianca nel giro di poco tempo magari anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello ipotizzato in un primo momento.

Per ora si tratta di una voce considerando che il Manchester United si è preso del tempo per fare le valutazioni del caso e anche decidere se cambiare idea o no sul calciatore inglese. Ma per il momento, nonostante l’arrivo dal Borussia Dortmund e le grandi attese, il rapporto sembra essere davvero ai minimi storici e per questo motivo i bianconeri sono pronti ad approfittarne e soprattutto piazzare un colpo importante.

Ultime Juventus: Sancho al posto di Di Maria?

Sancho rappresenta una grande opportunità di calciomercato in casa Juventus soprattutto in caso di partenza di Di Maria. L’inglese rappresenta una grande opportunità per i bianconeri e quindi ci attendiamo un tentativo da parte della Vecchia Signora soprattutto se alla fine si dirà addio all’argentino.

Naturalmente, come detto in precedenza, molto dipenderà anche dal Manchester United. Il club inglese ha deciso di prendersi qualche mese di riflessioni per decidere se accettare oppure no l’idea di andare avanti con il calciatore del Manchester United. La strada è assolutamente da scrivere e solamente nei prossimi mesi avremo un quadro più chiaro della situazione.