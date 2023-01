Calciomercato: prendono Amrabat, si chiude con uno scambio

Sofyan Amrabat sembra essere ormai sempre più vicino a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato e si ipotizza uno scambio.

Un Mondiale da protagonista sul finire del 2022 e una nuova squadra in questo nuovo anno per il centrocampista marocchino. Nonostante il volere della Fiorentina di una conferma, il destino sembra essere ormai segnato e l’addio è deciso.

E nelle ultime ore sembra prendere piede un possibile scambio di calciomercato per consentire ad Amrabat di intraprendere una nuova avventura e alla stessa Fiorentina di avere un calciatore di qualità. I ragionamenti sono in corso e nelle prossime ore in questo caso ci attendiamo delle novità importanti considerando che c’è voglia di chiudere tutto in poco tempo.

Mercato: addio Amrabat, ecco chi arriva

La destinazione di Amrabat sembra essere ormai decisa e toccherà alla Fiorentina decidere se aprire o no a questa possibilità. Per il momento la strada non è assolutamente semplice considerando la volontà del club toscano di non perdere il calciatore, ma alla fine potrebbe alzare bandiera bianca e cedere al volere del marocchino.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, Amrabat ha scelto l’Atletico Madrid come destinazione di calciomercato ed è pronto a forzare la mano per cercare di arrivare alla fumata bianca in poco tempo. E diciamo che la squadra spagnola ha la carta de Paul per convincere la squadra toscana a far partire il marocchino.

Inutile dire che la Fiorentina ormai da tempo segue l’argentino campione del mondo e diciamo che alla fine le parti non sono mai riuscite realmente a trovare l’accordo. Ora, come detto in precedenza, la situazione è cambiata e lo stesso calciatore potrebbe decidere di accettare questa possibilità per rilanciarsi e trovare continuità in attesa magari del grande salto.

Le big, infatti, non sembrano essere in grado di soddisfare le richieste dell’argentino e quindi si sta valutando con attenzione la possibilità di uno scambio per capire se ci sono le chance di arrivare alla fumata bianca.

Ultime Amrabat: Serie A beffata

La Serie A rappresentata una grande opportunità di calciomercato per Amrabat solamente in estate e la decisione del marocchino sembra aver completamente stravolto le carte e possibilità. Il calciatore sembra aver scelto definitivamente l’Atletico Madrid e a questo punto la palla passa davvero in mano alla Fiorentina, chiamata a decidere se lasciarlo partire subito oppure no.

Diciamo che i toscani non sembrano avere intenzione di lasciarlo partire da subito, ma alla fine la volontà del calciatore potrebbe avere un ruolo decisivo. E a questo punto non possiamo escludere un inserimento nella trattativa proprio di de Paul per cercare di convincere la Fiorentina a lasciarlo partire.