Maurizio Sarri ha fatto una richiesta ben precisa a Claudio Lotito e il presidente della Lazio è pronto ad accontentare il suo allenatore.

Il 2023 per la Lazio si è aperto davvero male. Tanta la delusione, sia dei tifosi che del dirigenza, per il ritorno in campo dei biancocelesti. La sconfitta di ecce e il pareggio con l’Empoli pesano tantissimo, anche perché Immobile e compagni avevano chiuso la prima parte di stagione cadendo a Torino contro la Juventus. Poi la lunga pausa per il Mondiale.

La Lazio si è allenata tra Formello e il ritiro in Turchia, con solo due calciatori che hanno preso parte a Qatar 2022, Sarri quindi ha avuto a disposizione la rosa quasi al completo per preparare al meglio la ripartenza. Antichi problemi, i biancocelesti hanno mostrato ancora una volta un’incredibile fragilità, nonostante la situazione di vantaggio. Con l’Empoli era addirittura avanti 2-0.

Lazio, la posizione di Sarri e la richiesta del tecnico

E adesso la posizione dell’ex allenatore di Napoli Chelsea e Juventus non è poi più così solida. Nei giorni scorsi qualche spiffero è arrivato, con la dirigenza che a questo punto si aspetta una reazione già dalla prossima gara contro il Sassuolo. La diciottesima giornata di Serie A potrebbe diventare subito cruciale per la Lazio. Maurizio però ha fatto una richiesta di calciomercato al presidente Lotito, per uscire dalla crisi. Vuole a Roma Federico Bonazzoli.

Lo riporta la Gazzetta dello sport che fa il punto sul club capitolino e l’attaccante della Salernitana, che sembrava destinato a partire a gennaio. L’ex Sampdoria, infatti, era uno dei nomi più cercati in questa finestra di riparazione. Ci pensavano le squadre in lotta per la salvezza, Cremonese e Hellas Verona, ma anche la Lazio, che pensa a lui come vice Immobile.

Il goal in Salernitana-Milan però lo ha rilanciato, agli occhi di Davide Nicola del presidente Danilo Iervolino e dei tifosi. Un anno fa con i suoi goal, finì in doppia cifra, fu fondamentale per la salvezza della squadra granata. Poi l’acquisto a titolo definitivo e una prima parte di stagione deludente, con una sola marcatura.

Calciomercato Serie A: Lotito ha un piano per accontentare Sarri

Maurizio Sarri come detto lo vorrebbe a Roma, pronto ad accoglierlo a Formello. Convinto anche dalla duttilità tattica del ragazzo, che può giocare anche da rifinitore, oltre che da punta. La Lazio però continua ad avere l’indice di liquidità bloccato, anche a gennaio. Ma questo non spaventa Claudio Lotito, stando sempre alla stessa fonte.

Il presidente dei biancocelesti ha un piano di mercato ben preciso per far contento il suo allenatore: prendere Bonazzoli in prestito, magari inserendo Fares nell’operazione. Oppure sbloccare l’indice in prima persona, come accaduto la scorsa estate. Il numero uno della Lazio ha ascoltato le richieste del tecnico, l’obiettivo è quello di uscire dalla crisi nel migliore dei modi e continuare la corsa per un posto in Champions League. La situazione è ampiamente recuperabile ma un nuovo scivolone potrebbe complicare, definitivamente, tutto.