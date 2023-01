Roma: svolta in panchina, ecco l’erede di Mou

In casa Roma si inizia a guardare anche all’erede di Mourinho e spunta un nome nuovo per la panchina. Ecco tutti i dettagli.

A Trigoria continua sicuramente a tenere banco il futuro di Mourinho. Il tecnico portoghese come ben sappiamo piace molto al Brasile e al termine della stagione sono pronti delle novità molto importanti in questo senso.

La Roma naturalmente non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata per la panchina e l’erede sembra avere ormai un cognome e un nome. Si tratta di una possibilità sicuramente da tenere in considerazione visto che la società spagnola ha sempre guardato con attenzione a tecnici esperti, ma non italiani. E quindi presto ci potrebbero essere i primi contatti.

Roma: addio Mou, ecco l’erede

Le strade della Roma e di Mourinho hanno sicuramente molte probabilità di separarsi. Inutile dire che dal tecnico portoghese ci si aspettava di più e per questo motivo anche i vertici giallorossi stanno pensando di aprire un nuovo ciclo a fine stagione e il nome in pole position potrebbe essere uno in particolare.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Ernesto Valverde potrebbe non continuare con l’Athletic Bilbao e non possiamo escludere che la Roma individui in lui il giusto erede di Mourinho. L’ex Barcellona sicuramente è un tecnico di esperienza che, dopo un periodo non facile, sembra aver finalmente ritrovato una certa continuità di risultati e da qui la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità già la prossima stagione.

E’ un nome che sicuramente stuzzica Trigoria e lo stesso Tiago Pinto. Per diversi motivi non c’è assolutamente possibilità di iniziare a intavolare una trattativa in questo momento, ma la fine della stagione si candida ad essere il periodo giusto per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il tecnico, come detto, piace tanto e si candida ad essere uno dei nomi favoriti per andare a sostituire Mourinho in caso di rottura con la Roma.

Ultime Mourinho: Brasile o Real Madrid nel suo futuro

L’arrivo di Valverde al posto di Mourinho sulla panchina della Roma potrebbe concretizzarsi nel giro di poco tempo. Il tecnico portoghese, come detto in precedenza, starebbe valutando la possibilità di una nuova avventura anche per cercare magari di ritornare ad ambire a traguardi importanti.

Il Brasile resta il grande favorito, ma attenzione ad un ritorno al Real Madrid. Il futuro di Ancelotti è davvero tutto da scrivere e alla fine la scelta del club spagnolo potrebbe cadere proprio sul portoghese. Naturalmente ci sono anche altre squadre interessate al tecnico come Newcastle, Everton, ma la decisione finale sarà presa solamente al termine del campionato.