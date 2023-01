Serie A: altro esonero, arriva l’annuncio

In Serie A sono diverse le panchine a rischio: in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante su un possibile esonero. Le ultime notizie.

La Serie A è sicuramente pronta ad entrare nel vivo e con lei gli esoneri. Inutile dire che la classifica potrebbe accorciarsi nel giro di qualche giornata e per molti tecnici le prossime rischiano di essere le ultime giornate.

E proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante su un possibile esonero in Serie A. Si tratta di parole chiare e che sembrano essere una decisione ufficiale anche da parte del club. Naturalmente il cammino è ancora lungo e tutto può succedere considerando che un altro turno è in arrivo e non sono ammessi errori.

Serie A: altro esonero, c’è la decisione del club

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo. Sono diverse le giornate in programma nelle prossime settimane e quindi le società sono chiamate a decidere se dare una scossa subito e sfruttare queste partite in calendario oppure dare fiducia al tecnico nella speranza di cambiare passo.

La Cremonese sembra aver dato fiducia ad Alvini. In passato si era parlato di un esonero per prendere D’Aversa in panchina, ma l’ex Sampdoria ha escluso questa ipotesi. In una breve dichiarazione ai microfoni di Sportitalia, il tecnico ha parlato di un club sicuramente importante, ma con un allenatore già in panchina.

Questo significa che i grigiorossi vogliono proseguire con l’ex Perugia almeno fino al prossimo weekend. L’ultimo posto è sicuramente un risultato deludente considerando le prestazioni dei lombardi e per questo motivo si pensava ad una vera e propria scossa con un nuovo tecnico in panchina.

Per il momento, però, la strada sembra essere ormai definita con Alvini che avrà una nuova chance nel prossimo weekend. In caso di un passo falso la situazione potrebbe cambiare ancora una volta e quindi ci attendiamo magari un sondaggio anche con D’Aversa.

Panchina Cremonese: tutti i nomi per il post D’Aversa

La Cremonese non pensa all’esonero di Alvini per il momento, ma D’Aversa resta nel mirino come tanti altri tecnici. I grigiorossi, infatti, dovrebbero puntare su allenatori che conoscono molto bene la categoria, ma resta da capire se saranno dei traghettatori oppure si costruirà un progetto anche in caso di retrocessione.

Nel primo caso i nomi sono quelli di Cosmi e Iachini, sempre pronti a mettere la propria esperienza in favore del club lombardo e poi valutare con attenzione se proseguire o no. Nella seconda ipotesi i nomi sono anche quelli di Zenga, Semplici e Mazzarri anche se il grande favorito resta D’Aversa.