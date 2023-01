Serie A: colpo Sanabria, giocherà in Europa

Sanabria a sorpresa potrebbe lasciare il Torino in questo calciomercato invernale: una big di Serie A potrebbe consentirgli di giocare l’Europa.

Dopo la qualificazione storica ai quarti di finale di Coppa Italia, il Torino in questi giorni potrebbe dire addio anche a Sanabria, attaccante che piace molto a diverse squadre ed è pronto a fare il salto di qualità.

Sanabria è finito nel mirino di una big di Serie A in questa sessione di calciomercato e alla fine il giocatore potrebbe dare il via libera alla cessione per iniziare una nuova avventura. E, come ben sappiamo, i granata con la sua partenza punterà tutto su Shomurodov, attaccante che è pronto a trasferirsi alla corte di Juric.

Calciomercato: Sanabria in Serie A, lo prende una big

Per Sanabria c’è voglia sicuramente di cimentarsi in competizioni molto importanti e per questo motivo il calciatore potrebbe spingere per arrivare una cessione già da gennaio e non aspettare giugno. Si tratta di una grande possibilità per lui e quindi vedremo se nelle prossime settimane alla fine ci sarà la possibilità di arrivare ad un accordo.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, la Fiorentina è piombata con forza su Sanabria in questa sessione di calciomercato dopo l’infortunio di Cabral. L’attaccante sembrava essere indirizzato alla Lazio, ancora alla ricerca di un vice Immobile, ma ora la squadra allenata da Italiano è sicuramente in pole position per diversi motivi.

Inutile dire che l’ex Roma in Toscana avrebbe sicuramente maggiore spazio (considerando i diversi problemi fisici di Jovic) e quindi ci sarebbe la grande opportunità di mettersi in mostra e magari ritornare a disputare da protagonista una competizione europea come la Conference League. Da parte del Torino per il momento ci sono delle piccole resistenze, ma se la Roma darà il via libera a Shomurodov allora la situazione quasi certamente si sbloccherà anche se per il momento nessuna decisione è stata presa.

Ultime Sanabria: il Torino aspetta l’ok per Shomurodov

Il Torino non sembra essere intenzionato ad opporsi alla cessione di Sanabria in questo calciomercato, ma prima serve l’arrivo di Shomurodov. Per questo motivo immaginiamo che la trattativa con la Fiorentina possa entrare nel vivo solamente nelle prossime settimane considerando che per il momento i giallorossi non hanno ancora sciolto i dubbi sull’uzbeko.

L’altra questione da considerare resta l’infortunio di Pellegri. Seck sicuramente in quel ruolo sta dando garanzie, ma la decisione finale spetterà a Juric e il croato alla fine potrebbe davvero chiudere la porta alla partenza del suo attaccante senza un doppio arrivo. Una cosa è certa: saranno giorni importanti per il futuro di Sanabria.