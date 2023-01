Svolta Gonzalez: futuro deciso, giocherà in Europa

Il futuro di Nico Gonzalez sembra essere ormai deciso. In questi minuti è arrivato un annuncio che conferma come il calciatore continuerà a giocare in Europa.

Dopo un Mondiale saltato per infortunio, Nico Gonzalez si vuole riprendere la scena e per farlo ha voglia di giocare con più continuità. Un messaggio sicuramente molto chiaro quello che il calciatore ha voluto mandare alla Fiorentina.

E proprio in questi minuti è arrivato un annuncio importante sul futuro di Nico Gonzalez in questo calciomercato invernale. Le parole non lasciano possibilità di interpretazione e per questo motivo ci attendiamo magari delle reazioni anche da parte del diretto interessato che, come già detto in precedenza, ha voglia di trovare continuità.

Calciomercato: svolta Gonzalez, deciso il suo futuro

Il futuro di Nico Gonzalez sembra essere deciso. La fine del 2022 per l’argentino non ha sicuramente riservato molte soddisfazioni e il gol liberazione di settimana scorsa con la Fiorentina sembra essere semplicemente un punto di partenza anche perché la strada è assolutamente lunga e piena di insidie.

Nei giorni scorsi, però, si è parlato di un forte interessamento del Leicester, ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di privarsi di Nico Gonzalez in questa sessione di calciomercato e il suo futuro sembra essere ancora in Toscana fino al termine della stagione. A confermare la volontà della dirigenza viola è stato direttamente Rocco Commisso ai microfoni di Italia 7.

Il numero uno della Fiorentina ha ribadito che le offerte arrivate sono buone, ma da parte sua non c’è nessuna intenzione di lasciar partire il giocatore in questa sessione. Naturalmente come ben sappiamo il calciomercato è lungo e può succedere di tutto. Un peso specifico su questa vicenda l’avrà sicuramente la volontà del diretto interessato.

Per il momento Gonzalez sembra essere pienamente concentrato sulla causa Fiorentina e non sono in arrivo delle novità in questo senso. Ma tutto può ancora capitare e quindi la stessa dirigenza toscana è al lavoro per trovare eventualmente un sostituto.

Ultime Gonzalez: il Leicester non molla la presa

Su Nico Gonzalez il Leicester non molla la presa e insiste con la Fiorentina per provare a chiudere la trattativa in questo calciomercato. Il club inglese, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe messo sul piatto una proposta di 34 milioni di euro. Una cifra che le parole di Commisso confermerebbero anche se per il momento la risposta è stata negativa da parte del club toscano.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e se in questo caso ci saranno dei passi indietro oppure una conferma della posizione da parte della Fiorentina. Scuramente presto ci saranno delle importanti novità.