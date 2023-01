Calciomercato Juventus: affare a parametro zero, Roma beffata

La Juventus è scatenata sul calciomercato in vista della prossima estate ed è pronta ad un colpo a parametro zero: Roma beffata.

La Juventus ha bisogno di rinforzi in difesa ed è pronta ad accelerare nelle prossime ore ad un acquisto importante. La partita contro il Napoli ha confermato delle grandi lacune e quindi ci aspettiamo un intervento importante in vista della prossima stagione.

E la Juventus sta preparando un colpo importante a parametro zero in vista del calciomercato estivo. Il giocatore sembrava essere destinato alla Roma, ma ora i giallorossi rischiano di essere beffati. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se davvero i bianconeri riusciranno a battere la concorrenza e regalare un rinforzo importante al suo tecnico.

Mercato: la Juventus piazza un colpo importante, ecco chi è

La Juventus in difesa in estate quasi certamente si rinforzerà ed una trattativa potrebbe entrare nel vivo nel giro di poco tempo. La partita contro il Napoli ha dimostrato lacune molto importanti e non possiamo escludere addirittura un intervento immediato per cercare di dare ad Allegri magari un rinforzo per poi completare il reparto al termine della stagione.

E, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juventus ha deciso di rompere gli indugi per N’Dicka, in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Il centrale sembrava essere destinato alla Roma, ma ora i bianconeri si sono davvero inseriti con forza sul calciatore e potrebbero sbaragliare la concorrenza e regalare ad Allegri un rinforzo molto importante soprattutto in ottica futura.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni visto che i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdere tempo e rischiare di essere beffati su un calciatore, che come detto in precedenza, piace davvero molto alla società bianconera. Non possiamo escludere addirittura un tentativo già per gennaio, ma l’Eintracht non sembra essere intenzionato a farlo partire da subito. Una scelta chiara per provare a chiudere al meglio la stagione anche se alla fine lo perderà a parametro zero.

Ultime Juve: serve una rivoluzione in difesa

La Juventus deve dare vita ad una vera e propria rivoluzione in difesa e N’Dicka sarà solo il primo colpo durante il calciomercato estivo. I ragionamenti sono sicuramente in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire su chi puntare.

In questa stagione i bianconeri hanno dimostrato di avere delle lacune molto importanti in difesa soprattutto negli scontri diretti e per questo motivo si deve intervenire urgentemente per consentire ad Allegri di avere dei rinforzi molto importanti e puntare magari a traguardi molto importanti.